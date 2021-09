Parti de Liège le 11 avril dernier, Tristan Dyl aura donc, comme il l’avait annoncé, bien parcouru 2147 kilomètres en 70 jours pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle en Galice le 19 juin, jour de son anniversaire de 30 ans. Un défi "dylantesque", comme il aime le préciser.

Son ambition était multiple. Tout d’abord, rendre hommage à sa grand-mère, Danuta Brzozowska, née en 1938 en Pologne et décédée en 2018, et qui rêvait de faire ce voyage. Ensuite, promouvoir son activité de caviste indépendant, "Secrets Pourpres", et surtout découvrir les vignobles situés sur sa route.

Pour financer son expédition, il avait organisé un bar éphémère à Liège fin 2020 et proposait depuis plusieurs mois plusieurs coffrets de six vins de "vrais artisans" qui lui ont permis de rassembler quelque fonds.

