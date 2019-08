Idéalement situé entre l’avenue Louise et la place du Châtelain, Odette en Ville est sans doute un des hôtels les plus cosy de la capitale. Pour mémoire, au départ créé par le financier Didier Thiry qui avait déjà à son actif l’hôtel et le restaurant Odette, à Williers, en Gaume française, l’établissement dont je vous parle ce dimanche s’est voulu dès le départ être un petit écrin à la fois confortable et élégant.

Mais le grand tournant de cette belle maison se situe toutefois à la reprise des lieux par Serge Litvine qui, en 2017, a décidé de conférer à l’enseigne une touche gourmande tout à fait intéressante.

(...)