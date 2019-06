Pendant la période de blocus et d’examen, chaque minute compte. Quand on n’étudie pas chez ses parents, faire les courses et se cuisiner des repas peut vite devenir stressant.

Quelques astuces pour gagner du temps sans se ruer sur les plats tout préparés chers et peu équilibrés. Préparez une grosse portion de sauce aux légumes en début de semaine. Vous pourrez la revisiter de différentes manières : avec du riz, des pâtes, gratinée… Pour varier les plaisirs, la semoule de blé et les pâtes fraîches sont de bonnes options rapides : un peu de pesto avec les pâtes, quelques morceaux de tomates et de feta pour la semoule, et le tour est joué.

Le matin, privilégiez la simplicité : fruit, yaourt et muesli par exemple. Les tartines restent une option facile et bon marché pour le repas du midi. Assurez-vous d’y ajouter assez de protéines (une boîte de thon, un œuf…) et pour avoir votre dose de légumes, la préparation d’une soupe en début de semaine fonctionne aussi ! On vous conseille la soupe froide concombre-lait de coco-menthe, un délice qui ne demande pas de temps à réchauffer.