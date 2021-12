Lors des fêtes, on mange trop. Voici comment s’en sortir nourri, heureux et en forme.

Noël, les fêtes, les repas copieux et festifs dans la chaleur des maisons. Les zakouskis, le champagne, le chapon, les marrons, les bûches et toutes ces pralines qui accompagnent si bien le café ! Même si on a la meilleure volonté du monde, on mange trop. Ce qui n’est pas si grave en soi, il s’agit de quelques jours après tout et mieux vaut manger sans culpabilité que se sentir rempli de remords après avoir mangé une deuxième part de tarte, ça passera mieux !

Sauf que "chez certaines personnes qui suivent un rééquilibrage alimentaire ou qui bataillent avec leur poids toute l’année, ces fêtes sont parfois source de stress, de culpabilité et/ou d’effet yo-yo", remarque Damien Pauquet, diététicien et nutritionniste. Pour gérer au mieux, ce professionnel liégeois nous a donné quelques trucs et astuces à avoir en tête avant et pendant les fêtes et sans nous faire culpabiliser.