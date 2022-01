S’il s’agissait juste de décider de manger sain, varié et équilibré, et de s’y tenir, ce serait tellement plus simple pour tout le monde ! "Sauf qu’il faut composer avec la faim émotionnelle, les envies sucrées qui montent, irrésistibles, à cause d’un coup de stress, les habitudes du snack à 11 h, les habitudes alimentaires", souligne Damien Pauquet. Le nutritionniste reçoit dans son cabinet de Sprimont des personnes motivées mais qui parfois craquent. "C’est presque inévitable, surtout au début. Mieux vaut ne pas culpabiliser, cela crée un stress… qui fait manger", sourit-il.