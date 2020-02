Des fans de bonne bouffe font découvrir les restos autrement au travers de vidéos et d’un réseau, RestoFriends.

On est toujours à la recherche de bons plans restos. C’est plus fort que nous, on a envie sans cesse de découvrir des lieux ou de se voir confirmer que tel établissement vaut le détour (ou pas).

Partant de ce principe, sept amis et passionnés de bonne bouffe ont décidé de développer une plate-forme qui permettrait de démocratiser la "critique gastronomique", en donnant la parole à tout le monde mais aussi aux blogueurs et influenceurs qui aiment bien manger.

(...)