Le cépage tempranillo et les conditions climatiques particulières sont les deux piliers qui caractérisent ce vignoble.

Après la Suisse, l’Espagne est le pays d’Europe le plus montagneux. Eh oui ça bouscule un peu nos clichés qui réduisent l’Espagne aux plages de Torremolinos. C’est sur l’un de ces plateaux situé entre 700 et 1.000 mètres d’altitude que s’étendent sur les provinces de Valladolid, Burgos et Soria les vignobles de la D.O. Ribera del Duero. Le climat continental à cette altitude est particulièrement contrasté. Les hivers sont rigoureux et les étés très chauds. La différence de température entre le jour et la nuit peut atteindre plus de 20°C. Des conditions idéales pour produire des raisins riches en polyphénols avec une belle acidité.

Le cépage tempranillo et les conditions climatiques particulières sont les deux piliers qui caractérisent le vignoble de Ribera del Duero situé au centre de Castilla y Léon à 200 km au nord-ouest de Madrid. Ensuite, les différents terroirs (calcaires, limoneux, argileux ou rocailleux) et la main des vignerons font la différence. Mais en général, on peut parler d’une gamme de vins assez homogène si on la compare à d’autres appellations. Le consommateur qui commande une bouteille de Ribera del Duero sait exactement à quoi s’attendre.

De plus les indications "cosecha, crianza, reserva et gran reserva" lui donnent une indication de la puissance du vin. Quoique la tendance observée est de s’affranchir de ces normes officielles jugées trop contraignantes. Histoire de se démarquer, de plus en plus de caves optent pour la référence "cosecha" tout en pratiquant des élevages assez longs qui correspondent à des crianza ou reserva. Une coquetterie qui leur permet de se positionner parmi les "vins d’auteurs", mais qui n’aide pas le pauvre consommateur à s’y retrouver.