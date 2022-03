Manger sain" : dans la moitié des cas, cette phrase angoisse : "Pour les optimistes, c’est un encouragement mais pour les pessimistes, c’est une cause de paralysie. Nous sommes plutôt assaillis par un sentiment de culpabilité", explique le philosophe Michiel Korthals qui a longuement travaillé sur le sujet. Bref, le message a beau être de plus en plus porteur et porté dans la société, pour pas mal de Belges, manger sain c’est quand même un peu "déprimant". "Surtout qu’encore maintenant, les gens pensent que manger sain, ce n’est pas savoureux, c’est en gros du légume vapeur et du riz, ça n’a ni goût ni couleur. Ils pensent que sans pomme de terre et sans pain, ce n’est pas tenable. Que sans glucides, sans produits transformés, c’est moins drôle de manger", souligne Pascale Naessens, qui publie des livres de recettes depuis 10 ans autour d’ingrédients simples, peu nombreux et de préparations courtes et savoureuses. " Tout mon engagement est là : montrer que l’on peut manger bon, bien et délicieux avec plein de saveurs et de plaisir pour les yeux, le ventre, la satisfaction de notre cerveau et la satiété ! ", explique-t-elle encore alors que son nouveau livre Ma cuisine vraie est sous-titré "Être plus fort, plus heureux et en meilleure santé".

(...)