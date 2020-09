Non seulement les Belges adorent manger, mais ils mangent de préférence à l’extérieur. C’est pourquoi le Boucher Végétarien a sélectionné dans quatre villes belges quatre bistros et restaurants iconiques, qui proposent une version végétarienne d’un plat emblématique. Avec une campagne de communication résolument axée sur un humour à la sauce typiquement belge : "Arrête de zieverer c’est de la saucisse" ou "Oufti, quelles boulettes super chouettes" n’en sont que deux exemples assez évocateurs.

Les produits du Boucher Végétarien sont disponibles également en grandes surfaces et donc pas réservés à ces établissements et à leurs plats signatures. De quoi ravir des consommateurs toujours plus nombreux à adopter un régime flexitarien, à défaut de bannir totalement la viande de leurs assiettes.

Une étude d’iVox révèle ainsi que près d’un quart des Belges de moins de 34 ans mangent régulièrement végétarien Les substituts de viande du Boucher Végétarien offrent l’apparence, la structure et le goût de la viande. Du végétarien à l’amateur de viande, les plats conviennent donc à tout un chacun, y compris ceux qui ne souhaitent pas forcément se passer de viande et qui ont parfois été refroidis par une dégustation d’un substitut loin de les satisfaire.

Si vous ne souhaitez pas cuisiner ces alternatives vous-mêmes, profitez-en pour les découvrir au restaurant. Voici où satisfaire votre curiosité

Bruxelles Le Grand Café

L’établissement est situé dans un imposant bâtiment chargé d’histoire au cœur de Bruxelles. Il n’y a pas meilleur endroit pour manger un stoemp bruxellois végétarien !

Boulevard Anspach 78, 1000 Bruxelles - www.legrandcafe.be

Liège - Au Point de Vue

Double lauréat du Boulet de Cristal, le prix annuel des meilleurs boulets à la liégeoise (oui, oui, ça existe !), la brasserie Au Point de Vue élargit son menu avec une version végétarienne de ses boulets à la liégeoise, fabriqués avec les ‘Boulettes Very Chouettes’.

Place Verte 10, 4000 Liège - www.brasserie-aupointdevue.be

Anvers - Bistro De Bomma

Un hommage à la cuisine populaire et à votre goût personnel. Au sens propre du terme, car ils proposent désormais également un Vol-au-Vent végétarien.

Suikerrui 16 et Willem Ogierplaats 3, 2000 Anvers - www.restaurantdebomma.be

Gand - De Graslei

Le restaurant De Graslei est situé au plus bel endroit de Gand. Et bien sûr, vous pouvez aussi y manger le plus délicieux des waterzoois à la gantoise. Et maintenant, aussi avec des ‘Poulettekes’vegan !

Graslei 7, 9000 Gand - www.restaurantdegraslei.be