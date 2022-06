Fier d’être wallon ! Né de la folie et d’un rêve commun d’une bande de potes du Collège de Bonne Espérance à Binche, Ruffus s’est mué en success story. De deux hectares originels à plus de trente aujourd’hui (et ce n’est sans doute pas fini…), le Domaine des Agaises s’est fait une place au soleil et n’en finit pas ni de séduire les amateurs ni de récolter des prix.

Le "champagne" hennuyer (même s’il est strictement interdit d’utiliser cette appellation plus que contrôlée) tire désormais à une moyenne de 300 000 bouteilles par an.

L’histoire est belle. Amicalement vôtre. Elle n’est pas finie. À l’occasion de son vingtième anniversaire (le premier cep a été planté en 2002), ils ont décidé de marquer le coup avec un beau livre comme on dit qui retrace l’épopée de ce Chardonnay qui plaît : Ruffus : une histoire belge chez SH-OP éditions. À l’écriture, le spécialiste gastronomique René Sépul qui avait notamment déjà relaté sa saga des 50 ans de la maison Pirard.