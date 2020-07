Le vignoble portugais c’est 200.000 hectares répartis sur plus de 300.000 exploitations. Il représente 3 % du vignoble mondial, soit le 8e pays producteur. À côté des trois grosses pointures que sont la France, l’Italie et l’Espagne, le vignoble portugais, a parfois du mal à se positionner. Plus modeste en surface il n’a portant pas de mal à rivaliser au niveau de sa qualité. Ce que n’ont pas manqué de remarquer les amateurs de vin en Belgique qui en consomment de plus en plus.

L’excellent rapport qualité/prix n’a pas non plus échappé aux acheteurs de la grande distribution qui étoffent leur offre de vins Portugais.

À la fois une force et une faiblesse, le Portugal compte plus de 250 cépages autochtones, un extraordinaire avantage comparatif mais également un handicap pour le consommateur étranger qui a du mal à se retrouver parmi les noms de ces multiples variétés issues de nombreuses régions, qui ne sont pas toujours simples à comprendre ni à mémoriser.

(...)