Thomas Timmermans, barman au sein du bar Belroy's Bijou à Anvers, vient de remporter le titre de meilleur barman de Belgique lors de la finale nord-européenne de la World Class Bartender of the Year Competition, organisée à Schiedam aux Pays-Bas, annoncent les organisateurs mardi soir.

Au total, 18 barmans issus de 6 pays différents (Belgique, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Norvège et Suède) participaient au concours. Un gagnant a été élu pour chaque pays.

Côté belge, Thomas Timmermans s'est imposé face à Ruben Patoor du Cafe Theatre à Gand et Sofian Vlaminck du Cocktails at Nine à Anvers. Le jury a évalué, durant diverses épreuves, les cocktails des candidats sur base de la technique, la présentation, la créativité, le goût et l'équilibre.

Thomas Timmermans peut maintenant participer à la finale internationale du concours, les 25 et 26 septembre à Glasgow.

L'organisateur du concours est le producteur de boissons Diageo, qui distribue entre autres le whisky Johnnie Walker, les vodkas Smirnoff ou encore la bière Guinness.