Pour décoller les enfants des écrans en ces temps compliqués, pourquoi ne pas leur proposer des recettes faciles (et régressives pour les parents) ?

Sortez les marshmallows et les fraises Tagada. Et, pour une fois, quand votre enfant vous demande un petit supplément de bonbons, dites-lui oui ! Évidemment, cela ne vous empêchera pas de lui faire manger ses cinq fruits et légumes par jour, mais, en ces temps pour le moins compliqués, un peu de "confort food" et de complicité dans la cuisine, c’est toujours bon à prendre. Voici quelques recettes simples, à faire avec les plus petits, en les laissant prendre la main mais en n’étant jamais trop loin sous peine de voir votre cuisine se transformer en champs de bataille…

Tentez le tiramisu

Un tiramisu, oui, mais… avec des bonbons, c’est tellement bon !

Commencez par monter 10 cl de crème liquide en chantilly.

Dans un autre saladier, mélangez 100 g de mascarpone avec un jaune d’œuf, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Ajoutez cela délicatement à votre chantilly.

Découpez en morceau une dizaine de biscuits "à la cuiller", 250 g de fraises fraîches et 16 fraises Tagada.

Prenez quatre jolies verrines dans lesquelles vous mettez, dans le fond, une couche de biscuits puis une couche du mélange fraises fraîches et bonbons puis une couche de mascarpone bien onctueux.

Placez au réfrigérateur pendant au moins quatre heures.

Pour décorer et épater les copains, placez un morceau de fraise fraîche et une Tagada au sommet.

Charlotte à la fraise

Des petites charlottes aux bonbons à la fraise, ça vous dit ?

Il vous faut 10 cuillères à soupe de lait, 20 bonbons à la fraise (type Tagada) + 1 pour la déco, un blanc d’œuf et 7 biscuits "à la cuiller".

D’abord, placez un verre au centre d’une assiette et disposez les biscuits autour. Attachez-les à l’aide d’un joli ruban (rose, évidemment).

Battez le blanc d’œuf en neige ferme et ajoutez-y ensuite les 20 bonbons fondus. Mélangez délicatement.

Placez la préparation dans une poche à douille que vous placez au frigo toute la nuit.

Enlevez le verre en maintenant les biscuits en place. Remplissez le centre avec la mousse de fraises. Ajoutez un bonbon au sommet et le tour est joué !

Flans chocolat-marshmallow

Ils sont aussi jolis que délicieux, ces petits flans tout simples !

Préchauffez votre four à 200°.

Dans une petite casserole, faites fondre 50 g de chocolat noir, 30 g de beurre et 10 marshmallows.

Séparez le blanc du jaune d’œuf. Battez le jaune avec 30 g de sucre en poudre et ajoutez-y le mélange de chocolat fondu puis 10 g de farine.

Battez le blanc en neige. Il doit être moussu mais pas ferme. Ajoutez-le également à la préparation.

Répartissez votre mélange dans des petits moules (en silicone ou, à défaut, dans des petits verres résistant au four mais ce sera moins facile à démouler) et faites cuire pendant 15 minutes.

Découpez des petites formes dans quelques marshmallows (soyez créatifs : fleurs, cœurs, étoiles) et disposez-les sur le sommet de vos petits gâteaux que vous dégusterez quand ils sont encore tièdes.