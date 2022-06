Average Rob a lancé une bière visant principalement le public jeune. Un peu de patience, elle arrive chez Delhaize.

Le nom d’Average Rob ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, c’est une star sur les réseaux sociaux. C’est en fait le nom de l’influenceur Rob Van Impe, qui peut se targuer de plus de 500 000 abonnés sur son compte Instagram. Excusez du peu.

Avec deux de ses potes, Gilles Mattelin et Emiel Huughe, il s’est dit qu’il lancerait bien une bière. Mais pas n’importe laquelle : une pils, tout simplement, répondant au nom de "Tout bien". Elle se veut plus hype que l’offre existante et vise plus spécifiquement un public jeune.

"C’est juste une pils, rien de plus, rien de moins", explique-t-il devant son stand coincé entre celui de la… pils Cristal (Alken-Maes) et celui de Chouffe et Duvel (Duvel Moortgat) lors de la journée découverte organisée par Delhaize pour présenter ses nouveaux produits.