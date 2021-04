Ce n’est un secret pour personne : une bonne hygiène alimentaire au travail contribue au bien-être des équipes. Qui dit bien-être, dit santé physique et mentale ! Et nul besoin d’envisager d’énormes investissements pour contribuer à l’épanouissement des travailleurs. Il suffit de changer quelques mauvaises habitudes bien ancrées.

En proposant un distributeur zéro déchet qui permet d’adopter un mode d’alimentation sain en entreprise, BulkBar favorise le bien-être au travail. Au menu de ces distributeurs : des fruits secs, des noix en tout genre et des céréales, présentés en vrac et certifiés bio !

Manger sainement pour travailler mieux

Le bureau est un lieu de vie et de partages. « Si bon nombre d’entreprises pensent aujourd’hui à réduire leur surface de bureaux, ils veulent à l’inverse favoriser un environnement de travail de meilleure qualité », nous explique Virginie de Selliers, co-fondatrice de BulkBar . La qualité de vie au travail est devenue, et plus encore en période de crise sanitaire, un enjeu majeur. « Les entreprises souhaitent mettre en place dès à présent un cadre convivial pour accueillir les collaborateurs amenés à réintégrer peu à peu les bureaux », nous précise Gilles Waterkeyn, cofondateur de BulkBar . Installer un BulkBar qui offre la possibilité de profiter de pauses saines, c’est s’assurer que le personnel se porte bien.

Plus d’énergie pour une meilleure productivité

Entre les réunions qui s’enchainent, les appels intempestifs, les rendez-vous, les mails urgents, il est parfois difficile de répliquer sur son lieu de travail les bons réflexes alimentaires que l’on a pris l’habitude d’avoir à la maison. Offrir la possibilité de prolonger ce comportement « green » au bureau permet aux employeurs de valoriser le travail de leurs équipes, de limiter l’absentéisme et de booster la productivité. Pourquoi ? C’est simple : l’énergie apportée par les fruits secs est constituée en majorité de glucides. Les fruits secs en contiennent 65 % en moyenne, soit 3 à 5 fois ce que l’on trouve dans les fruits frais. Bonne nouvelle ! BulkBar propose aux entreprises de plus de 25 personnes un meuble zéro déchet distribuant des fruits à coque, des fruits secs et des céréales, à disposition du personnel.

La start-up bruxelloise qui souhaite révolutionner la distribution d’en-cas en entreprises, a été créée en 2019 par Virginie de Selliers. Juriste de formation, la jeune entrepreneuse a évolué pendant trois ans dans un cabinet d'avocats bruxellois, avant de décider de se lancer dans le bien-être alimentaire au travail. En novembre 2020, Gilles Waterkeyn, expert en management environnemental, a rejoint l’aventure. L’initiative est aujourd’hui soutenue par Bruxelles Environnement.

Optez pour une alimentation énergétique au bureau !

