La gueuze n’est pas vraiment la bière la plus prisée des consommateurs. Et pourtant. Les plus connues sont sans doute Belle-Vue et Mort Subite, portées par deux géants brassicoles, AB InBev et Heineken, via Alken Maes. Il y en a bien d’autres : Lindemans, Tilquin, St-Louis, Timmermans…

"La gueuze est le fruit d’un mélange complexe de lambics de goûts et d’âges différents, conservés en fûts de chêne", rappelle la brasserie Cantillon, très réputée.

Quelques brasseurs proposent aussi la Oude Gueuze, comme Boon ou encore Drie Fonteinen...