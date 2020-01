Troquer son sacro-saint bol de céréales sucrées contre un repas complet, ça peut être simple.

Le matin, c'est toujours la même rengaine. Pressé dès le saut du lit, on n'a pas toujours le temps de se poser pour manger un petit déjeuner digne de ce nom. Le café avalé sur le pouce, le croissant acheté avant d'arriver au bureau ou le bol de céréales de dernière minute l'emportent souvent sur ce "repas le plus important de la journée". Autant de promesses d'avoir faim dans la matinée et de se rattraper sur son lunch. Pourtant, on le sait, c'est au matin qu'on fait ses réserves pour être en forme pendant la journée. Alors, si on troquait ces kellog's trop sucrés contre un vrai repas équilibré ?

En simulant le prix estimé de différents types de petits déjeuners équilibrés, on se rend compte que manger plus et mieux n'est pas spécialement beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude de dépenser pour ce premier repas de la journée. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour recalibrer un déjeuner "trop sucré" en déjeuner "équilibré" qui vous remplira l'estomac pour longtemps.

© Ben Kolde/Unsplash



C'est quoi "un petit déjeuner" équilibré ?

Pour bien démarrer la journée, il faut veiller à ce que le corps reçoive tout ce dont il a besoin pour fonctionner : protéines, lipides, glucides, fibres, minéraux et vitamines. Dans l'idéal, le petit déjeuner doit donc comporter des produits céréaliers, des produits laitiers, un fruit, une boisson, des matières grasses et, pour être tout à fait complet, des protéines qui rassasient plus rapidement et pour plus longtemps. Une fois qu'on dispose d'une base complète, il est possible de jongler entre plusieurs types de repas.

Combien ça coûte ?

Le classique : Café et tartine

Il est composé de tartines beurrées, un fruit de saison, un yaourt et un café. Le pain, on le choisit artisanal et plutôt complet, au levain ou aux céréales, histoire de fournir à notre corps des sucres lents qui seront consommés progressivement.

© D. R.



Le sucré : Bol de céréales

Il est composé d'un bol de céréales complètes avec du lait, un jus de fruit et un thé. On peut y rajouter quelques noix.

© D.R.

Le copieux : Pain et fromage

Il est composé des tartines beurrées avec du fromage frais et des avocats, une compote de fruit et un café.

© D.R.



Le céréalier : Flocons d'avoine

Il est composé de flocons d'avoine avec des fruits, des noix et du yaourt et un thé.

© D.R.



Le salé : Oeufs

Il est composé d'un oeuf sur le plat, des tartines beurrées avec du fromage, un fruit et un thé.