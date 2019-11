Kate Ovens, une blogueuse anglaise, a réussi un défi qu'elle s'était elle-même lancé: terminer un hot-dog de près d'un mètre de long.

Le jeune femme de 25 ans est connue pour ses expériences culinaires insolites qu'elle partage sur ses réseaux sociaux.

Dans la vidéo, l'Anglaise dévore un énorme hot-dog dans un restaurant londonnien.

Le fameux hot-dog mesurait plus de 90 centimètres de long et il était accompagné d'une bonne dose de fromage et de bacon.

D'ailleurs, deux serveurs ont été réquisitionnés pour lui servir son repas d’1,3 kilo.

Kate a terminé son hot-dog géant en à peine 25 minutes.