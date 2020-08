Vieille d’un quart de siècle, une enseigne irréprochable qui, depuis un an, a encore subi de nouvelles améliorations.

Voilà près de 25 ans que la brasserie Lola fait les beaux jours de la place du Sablon. Considérée depuis sa fondation comme un des excellents rapports qualité-prix-plaisir de la capitale de l’Europe, cette place forte de la tradition gourmande bruxelloise à la fois chic et détendue est passée depuis un peu plus d’un an dans l’impressionnante collection de maisons reprises par Serge Litvine. Et le constat que l’on peut tirer, c’est que cette véritable institution n’a rien perdu au change, que du contraire.