Leprechauns, à vos chapeaux verts, amateurs de Guinness à vos pintes : c’est dans un peu plus d’une semaine, le 17 mars très exactement - date anniversaire de la mort du fameux évêque - que le cœur de l’Irlande et de tous ceux qui l’aime, vont célébrer leur Saint-Patron. Pour mémoire, ce personnage presque mythologique aurait symboliquement chassé d’Irlande tous les serpents, comprenez par là qu’il l’a évangélisée en profondeur et se serait servi d’un trèfle pour expliquer à ses ouailles la Sainte Trinité, le célèbre shamrock, étant ainsi devenu, à côté de la harpe, un des symboles irlandais par excellence.

En cette belle journée, tout se passe sous le signe de la couleur verte et, un peu partout dans le monde, certaines localités à forte densité de population d’origine irlandaise pratiquent le" global greening" qui consiste à éclairer certains monuments en vert. La palme va traditionnellement à la ville de Chicago qui va jusqu’à colorer les eaux de sa rivière en vert !