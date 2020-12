Une gamme de sept verres signée Georg Riedel, un guide de 33 vignobles wallons ou encore un aérateur à vin.

1. Riedel Winewings : attachez vos ceintures.

Georg Riedel, fut pionnier dans le développement de verres aux formes adaptées à chaque type de vin afin de magnifier les arômes spécifiques de chaque vin en fonction de son origine, de sa couleur ou de son cépage. Le dernier projet qui porte le nom de Riedel Winewings, affiche une nouvelle silhouette : un bol à fond plat, large, rappelant les ailes d’un avion. Cette base plate et allongée en forme d’aile augmente la surface de contact du vin à l’air, améliore l’aération du vin et permet aux arômes de s’exprimer avec plus d’intensité.

(...)