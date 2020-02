Comme chaque année, l’Union des Grands Crus de Bordeaux a présenté à Bruxelles les vins du dernier millésime commercialisable, soit le 2017.

Créée en 1973, l’Union des Grands Crus de Bordeaux regroupe 134 châteaux produisant des crus classés et non-classés dans les appellations les plus nobles de la Gironde, du Médoc, des Graves et Pessac Léognan, de Sauternes et Barsac, de Saint-Émilion et de Pomerol.

(...)