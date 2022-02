Le record précédent date de 2015 et était détenu par un agriculteur japonais qui avait découvert une fraise de 250 grammes dans sa récolte.

En février 2021, c'est un fermier israélien qui a fait une découverte de taille dans son champ: une fraise hors normes de... 289 grammes! Le Livre Guinness des records précise que la fraise fait 18 centimètres de long et 34 centimètres de circonférence.

"L’année dernière, la récolte était incroyable. Nos fraises étaient énormes. Nous étions tellement excités d’avoir de si gros fruits que nous avons envoyé des photos à des amis. L’un d’eux a vérifié leur taille et il s’est aperçu que certaines de nos fraises battaient le record du monde en les comparant sur le site du Guinness", raconte l’heureux cultivateur Chahi Ariel.

Fort emballé à l’idée de décrocher un record, l’agriculteur a décidé de conserver la fraise géante dans son congélateur en attendant de recevoir l’homologation du Guinness, rapporte de Le Parisien. Le 17 février 2022, soit un an plus tard, la décision tombe enfin: il s'agit bien de la fraise la plus grande du monde !

"Quand nous avons su que nous avions gagné, c’était génial. Je sautais dans la voiture, je riais, je chantais. J’étais tellement excité", bondit le maraîcher.