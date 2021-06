Vincent Thomaes et son équipe associent avec bonheur le verre et l’assiette dans le plus grand respect des produits.

À l’ombre du Palais de Justice, le quartier des Marolles et plus spécifiquement la rue Haute, ont toujours constitué un îlot relativement pauvre et connu pour sa population aussi particulière que haute en couleur. Depuis des décennies, toutefois, cette zone s’est largement "gentrifiée" et l’on a vu y fleurir nombre de restaurants et de commerces sympathiques, largement fréquentés par les brocanteurs professionnels ou amateurs venus pour beaucoup chiner au Vieux Marché tout proche.