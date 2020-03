Le restaurant éphémère du chef doublement étoilé Yves Mattagne ouvre ses portes ce vendredi. Situé place Royale à Bruxelles, "Art Club" permet au toqué du feu "Sea Grill"** de rester en activité en attendant la réouverture de la "Villa Lorraine"* où il officiera définitivement, à partir de la fin de l'été.

De la ventrèche de saumon façon fish sticks, au dumpling de canard et foie gras au ponzu, en passant pas le mini-burger au ris de veau et béarnaise de homard (adaptation de l'un des plats signatures du "Sea Grill"), la cuisine du pop-up est résolument inspirée par les nombreux voyages du chef à l'étranger, et plus particulièrement par ceux réalisés en Asie.

L'ancien Museum café, du numéro 3 de la place Royale, n'était plus occupé depuis trois ans, souligne Tatiana Litvine, qui gère le fonctionnement des restaurants au sein du groupe Villa Lorraine. C'est désormais chose faite pour quelques mois. Du mardi au samedi, midi et soir, Yves Mattagne propose ainsi un concept basé sur des apéros, entrées, plats et desserts à partager.

Fin octobre, le groupe annonçait la fermeture du "Sea Grill" (Bruxelles), après 30 ans d'existence, pour la fin de l'année et le déménagement de toute l'équipe à la "Villa Lorraine"*. Avant ce changement de cap, le restaurant situé à deux pas du Bois de la Cambre ambitionnait toutefois un ravalement de façade. "La Villa reste considérée comme 'classique'. Il est temps de moderniser tout ça", concède Mme Litvine.

La "grande dame de la gastronomie bruxelloise", comme la définit le Michelin, rouvrira dès lors ses portes pour la fin de l'été, sous le nom de "La Villa Lorraine by Yves Mattagne". Succédant à Camille Leurquin, Freddy et Patrick Vandecasserie, Alain Bianchin, Maxime Colin et le dernier en date, Gary Kirchens, le chef au double macaron sera le septième à prendre les rênes de ces cuisines emblématiques.

Outre le restaurant gastronomique, un espace lounge sera également aménagé. "Moderne, design, élégant et à l'image de la cuisine d'Yves Mattagne", promet le groupe qui a repris il y a dix ans l'établissement créé en 1953 par Marcel Kreusch.