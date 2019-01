Cinq pièces qui vont vite devenir incontournables.





Qui dit nouvelle année, dit (aussi) nouvelles tendances. Et si l'une de vos bonnes résolutions est d'être encore plus stylé en 2019, voici celles sur lesquelles vous devrez miser. Pinterest, le lieu idéal pour trouver des looks inspirants, a d'ailleurs validé cette liste : un récent classement nous explique que les recherches les concernant se sont envolées. Et ce n'est pas près de s'arrêter…

1. Le velours

L'atout charme et douceur de votre garde-robe. En trucker fourré pour les journées froides, en pantalon voire même en costume, la matière continuera son épopée l'année prochaine. Soyez-en sûr, le velours n'est plus ringard.





2. Le denim clair

Le jean brut était le nouveau jean noir, désormais c'est sur le denim clair qu'il faudra compter. Symbole la mode nineties qui a tout emporté sur son passage, un jean « light wash », délavé donc, devrait déjà être un must. En 2019, on le choisit de plus en plus large. Eh oui, Cheap Monday c'est (officiellement) fini !





3. Le pantalon à carreaux

Récemment, le pantalon à pinces a effectué en retour en grâce, bien aidé par la tendance à la coupe « cropped » qui a laissé les chevilles apparentes tout l'été – même en hiver, certain.e.s ne lâchent rien. Dans quelques semaines, les modèles unis laisseront leur place à des modèles à carreaux plus preppy. Le tartan est d'ailleurs très en vue dès cet hiver.





4. Les montres vintage

Avoir une belle tocante au poignet est un signe extérieur de raffinement. Et plus elle est vieille, mieux on se porte ! Pour les montres vintage – type Tank de Cartier – c'est bien l'heure du come-back.





5. Les foulards

Bien que discrète, c'est la tendance qui monte, qui monte. Habiller son cou d'un élégant foulard (uni, motifs, bandana) risque bientôt d'être une évidence chez les plus branchés d'entre nous.