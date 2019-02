Pourquoi vouloir cacher un fait que tout le monde peut voir ? C'est la question indignée que beaucoup d'internautes se sont posés après la communication de la Maison Blanche parlant des "bons gènes" de Donald Trump...





Des milliers de tweets et de commentaires n'ont pas tardé à apparaître. Tous dans leur genre étaient indignés (ou amusés) que le service communication de la Maison Blanche puisse prendre les Américains (et le reste du monde finalement !) pour des... imbéciles. Il y a peu, un haut fonctionnaire expliquait au New York Times que la couleur de peau du président Trump venait de ses "bons gènes" et de l'utilisation d'une poudre translucide (et non de l'auto-bronzant) avant ses apparitions télévisées.

Aussitôt, une levée de boucliers et des commentaires outrés ou humoristiques sont apparus sur le net.

Le côté génétique de l'argument concernant la peau du président a été décortiqué. Et l'on a vu apparaître de nombreuses photos de Trump plus jeune affichant une mine... non orangée, de même que la photo de ses parents à la peau plutôt pâle.

Comme l'affirme la journaliste Victoria Brownworth : "Ce n'est pas un bronzage. - C'est un spray bronzant. - Sa génétique est allemande et écossaise. - Son teint serait naturellement assez pâle, avec des taches de rousseur. - Personne n'a la peau orange avec de grands cercles blancs autour des yeux. - Personne n'a de cheveux de cette couleur, quelle qu'elle soit. Faisant suivre son commentaire d'un hashtag dénonciateur : "#FakeNews à propos d'un faux président."

D'autres internautes ont facilement retrouvé des photos d'un Donald Trump jeune à la peau et aux cheveux clairs

Une certaine Sandy a profité d'une photo où le vent s'en était mêlé pour montrer à quelle point la marque orange d'un spray bronzant est visible.

D'autres ont montré l'évolution de la couleur de peau de M. Trump

Enfin Dana a retrouvé les parents de Donald Trump. Et côté capital génétique, l'orange ne semble pas être au programme...

En attendant, on a du mal à choisir la nuance qui lui va le mieux...