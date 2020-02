Pour ceux qui préfèrent passer la soirée loin des restaurants bondés.

Le soir de la Saint-Valentin, il y a ceux qui choisissent de célébrer la fête des amoureux à fond et il y a ceux qui préfèrent rester loin de cette journée jugée trop commerciale. Mais même en restant chez soi, il est possible de passer une soirée romantique. Pour un dîner aux chandelles en toute intimité devant la télévision, voici quelques idées de films romantiques, pour rester dans le thème. À regarder seul ou en couple.

À tous les garçons que j'ai aimés

Sorti en 2018, À tous les garçons que j'ai aimés est l'histoire de Lara (Lana Condor) jeune collégienne, qui écrit des lettres aux garçons qu'elle aime, depuis son plus jeune âge, mais sans jamais oser leur envoyer. Pourtant, un jour, ces lettres se retrouvent mystérieusement dans les mains de leur destinataire, sans que Lara l'ait décidé.



Call me by your name

Sorti en 2017, Call me by your name, un film de Luca Guadagnino, a directement séduit la critique et le public. Nommé trois fois aux Golden Globes et quatre fois aux Bafta ainsi qu'aux oscars, il est en réalité le troisième volet de la trilogie du désir du même réalisateur. Il est précédé de Amore (2009) et A bigger splash (2015).

Dans le film, Timothée Chalamet joue Elio, un jeune Italo-américain qui rencontre Oliver (Armie Hammer), un étudiant américain de 7 ans son aîné. Durant l'été 1983, ils vivent une histoire d'amour intense



Elisa y Marcela

Ultra récent, le film d'Isabel Coixet Elisa y Marcela est basé sur une histoire vraie. Celle-ci se déroule au début du 20e siècle et raconte l'histoire d'Elisa, une jeune Espagnole obligée de se déguiser en homme pour vivre son histoire d'amour avec Marcela.



The theory of everything

Entre histoire et amour, le film The theory of everything, de James Marsh, raconte l'histoire du physicien théoricien Stephen Hawking et de sa rencontre avec Jane, sa première épouse. Le film dépeint sa vie, ses découvertes, son doctorat, mais aussi sa maladie et son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (une maladie neurodégénérative touchant les neurones moteurs) et le combat de ce couple pour sauver leur relation.



L'amour a des taches de rousseur

Il s'agit du film mignon de la sélection. L'amour a des taches de rousseur (ou Todas las Pecas del Mundo, en espagnol) raconte l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans, José Miguel, qui va se mettre à adorer le football pour gagner le coeur de la fille qui lui plaît.

Blue Valentine

Ryan Gosling et Michelle Williams incarnent Dean et Cindy, dans Blue Valentine, de Derek Cianfrance. Mariés, ils doivent affronter les problèmes d'un couple dont les chemins s'éloignent peu à peu à cause de la carrière de Cindy et leur vision des choses qui deviennent soudain très différentes.

Only Lovers left Alive

C'est l'histoire d'Adam, un vampire et musicien reclus à Detroit, incarné par Tom Hiddleston, et Eve (Tilda Swinton) une vampire de Tanger. À deux, cela fait déjà des siècles qu'ils s'aiment mais chacun de leur côté, ils souffrent du monde qui les entourent et Eve décide de retrouver son bien-aimé à Detroit.



Tune in for Love

C'est l'histoire de Mi-soo, qui tient une boulangerie avec sa soeur, et de Hyeon-woo qui vient de sortir d'un centre de détention pour mineurs et qui finit par travailler dans la boulangerie. Mi-soo et Hyeon-woo tombent alors amoureux, alors que Hyeon-woo cache un lourd secret. Un jour, il disparaît avec ses amis, mais leur relation ne s'arrêtera pas là.

Petits coups montés

Pour ceux qui préfèrent une bonne vieille comédie romantique, Petits coups montés reste une valeur sûre. C'est l'histoire de Harper (Zoey Deutch), assistante de Kirsten, éditrice tyrannique d'un site sportif, et Charlie (Glen Powell) assistant, lui aussi, de Rick, qui travaillent dans la finance. Un jour, ils décident de mettre fin à cette tyrannie en mettant en place un plan pour les calmer : tout faire pour que les deux patrons se rencontrent et que chacun soit adouci par l'amour.



La La Land

Il s'agit sans doute de l'un des films les plus romantiques de cette dernière décennie. En 2016, Damien Chazelle a réussi à remettre la bonne vieille comédie musicale au goût du jour avec brio. Oscar du meilleur film, du meilleur acteur ou encore du meilleur scénario original, il a croulé sous les récompenses lors de sa sortie. Ryan Gosling et Emma Stone sont touchants dans ce duo dansant et chantant.

Ils incarnent respectivement Sebastian Wilder, un passionné de jazz et Mia Dolan, une actrice en devenir. Elle doit compléter ses castings par un métier de serveuse dans un café. Lui boucle ses fins de mois en jouant du piano dans des clubs. C'est l'histoire de leur rencontre, leur chemin vers le succès et leur éloignement.