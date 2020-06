C'est parti pour les excursions et les vacances !

Pour rêver et sourire, on a trouvé aux quatre coins du pays des communes et des endroits qui valent la découverte et qui, par homonymie (audacieuse parfois!) ou association d'idées, vous feront penser à des destinations autres, tout en passant un bon moment en Belgique.

Vous rêviez d’aller à Saint-Barth, rendez-vous à Saint-Hubert

En province de Luxembourg, bien plus près que dans les lointaines Caraïbes, Saint-Hubert est au coeur de l’Ardenne. On va y respirer à grandes goulées dans sa forêt (250 balades) après avoir fait un détour dans sa basilique majestueuse et déambulé dans ses petites rues historiques.

Gand c’est aussi chaud que le Massachussets

Franchement, pourquoi se casser la tête à atteindre cet Etat américain, visiter la très Wasp Boston ou chasser la sorcière à Salem ? Le château des comtes de Flandre et son musée de la torture donne également quelques frissons dans le dos. Et on devrait trouver la Providence dans son centre-ville historique...

© Reporters



New York ? Allez à Nieuport

Ceux qui ne jurent que par Knokke devrait penser à poursuivre l’autoroute de la mer vers la gauche pour rejoindre Nieuport. La commune côtière aligne les jolies boutiques, sa digue s’agrémente d’une longue jetée dite estacade et on se balade le long de l’Yser sur une autre digue en bois large et bien agréable qui permet de rejoindre le port et Nieuwpoort-Stad. En lieu et place de la Statue de la Liberté, on a le choix entre la statue Déesse du vent de Antoon Luyckx, au pied de l'estacade et la magnifique sculpture dorée de Jan Fabre figurant un homme chevauchant une tortue géante, Searching for Utopia...

Pourquoi aller à Chantilly quand on a Bouillon ?

Ah, le sud de la Belgique, sa douceur de vivre, sa Semois surplombée par le château médiéval de Bouillon. Sa réouverture est prévue pour le 8 juin. Une petite ville tellement agréable où l’on peut même faire du… kayak. Et, moins sportif, on vous l'accorde, les charcuteries regorgent de salaisons ardennaises artisanales et appétissantes.

Maredsous, c’est plus artisanal que Philadephie

Et ce ne sont pas les moines de l'abbaye qui fabriquent ce fromage magnifique qui nous contrediront...

© Reporters



Rendez-vous à Spa, au lieu d’Evian

Balade en forêt à gogo et petite ville accueillante, Spa c’est une bouffée d’air frais, la nature y est magnifique. En attendant de pouvoir profiter de ses installations thermales.

Ciney, ça claque autant que Sydney

En province de Namur, Ciney est la capitale du vert Condroz. Un écrin de nature mais aussi une terre de découverte : les huit villages offrent des lieux culturels, historiques et de villégiature comme le domaine provincial de Chevetogne, le Monastère byzantin, les grottes de Conjoux, la réserve naturelle domaniale Marie Mouchon, le pachis aux Chevaux, la place Monseu, le parc et château Saint-Roch, l'église des Capucins...

Marseille n’est pas accessible, autant voir Marcinelle d’un autre œil

Cette petite commune, faubourg de Charleroi se défend pas mal côté créativité artistique. Plus belle la vie, au pays.

L’Italie a Gérone ? Nous on a Jodoigne

C'est fou comme Gérone peut faire rêver depuis quelques années : ses petites places pleines de marchands de glace et la couleur de ses vieux murs... Oui mais Jodoigne ne se défend pas mal ! Et à quelques kilomètres, allez voir l'impressionnant tumulus d'Hottomont, érigé au bord d'une chaussée romaine, l'un des plus imposants de Belgique.

Herve, c’est mieux que Gruyère

Bien sûr que c’est mieux et le fumet du célèbre fromage de Herve secoue bien plus que ce non-troué de Gruyère, à l'odeur bien plus suave. En plus, on est à deux pas du fort de Battice et de l’Abbaye du Val Dieu.

© Reporters



Bye bye Hawaï, bonjour Aywaille !

Outre un bon bol d’air dans la belle campagne vallonnée de cette commune de la province de Liège, vous pourrez aller en famille au Monde Sauvage ou encore à Forestia. Non loin on peut aussi noter les grottes de Remouchamps.

Le port d’Hambourg n’a rien à envier au fort d’Embourg

Embourg fait partie de la ligne de fortifications créée fin du XIXe siècle sur la Meuse par le Général Brialmont, surnommé le "Vauban belge". Non loin de Liège, vous pourrez aussi vous balader dans le Parc de la Boverie, voire visiter le musée de la vie Wallonne et le Préhistomuseum.

La Haye, c’est trop loin, La Hulpe, c’est très bien

Il faut "excursionner" petit à petit, La Hulpe pour commencer, c'est parfait, avec la Fondation Folon et le château de la Hulpe et son grand parc.

Maurice (l’île) vous faisait de l’oeil ? Partez à Renaix !

Moins de palmiers à Renaix (appelée Ronse en flamand) mais dans cette ville néerlandophone à facilités de Belgique, au coeur des Ardennes flamandes, il y a la tour des Gueux en plein dans le Muziekbos et ça c’est exotique aussi. De belles balades en perspective.

Quand Perpignan est hors d’atteinte, il reste Pepingen !

Et même si Perpignan est bientôt accessible, Pepingen est bien plus près, et on peut aller se balader dans le bois de Halle, non loin, ou aller voir ce grand romantique qu'est le château de Gassbeek.

© Reporters



Tranquille à Seraing, un peu comme à Lake Placid

On y visite l'abbaye du Val Saint-Lambert et la cristallerie, qui brille peut-être même plus que le Mirror Lake de cette petite ville américaine dans l'Etat de New York.

Quévy au lieu de Québec

Et on gagne au change puisque c’est dans ce petit village que l’on fabrique du champagne… encore meilleur que chez nos voisins français. En tout cas d’après le 26e concours mondial de Bruxelles 2019 qui a décerné le prix de la Révélation Internationale à un domaine belge, celui du Chant d'Éole, à Quévy pour son Brut Blanc de Blancs. Dans la campagne montoise, on se balade entre champs, église et sites archéologiques. Et Mons n’est qu’à quelques kilomètres.

La Valette, 0 / Brugelette, 1

Il n'y a pas photo : la capitale de Malte, fortifiée, baignée par les eaux méditerranéenne restera pour toujours bien moins exotique que Pairi Daiza, situé sur la commune de Brugelette.

Golden Lakes vs Golden Gate

Et enfin, franchement, on se la coule bien plus douce aux Golden Lakes de l’Eau d’Heure, village de vacances premium et hôtel 4* plutôt qu'à arpenter le Golden Gate de San Francisco !