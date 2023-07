Comment se débarrasser des bourrelets: un plan d’attaque efficace pour y parvenir

Une bonne nouvelle cependant : ce fameux bourrelet mou n'est pas dangereux pour la santé mais c'est le premier témoin d'une certaine sédentarité et d'une suralimentation, avertit le médecin nutritionniste Laurence Plumey. Donc attention ! "Entre 20 et 80 ans, on perd la moitié de sa masse musculaire et on augmente d'environ 25 à 30 % sa masse grasse." Si on bouge bien, si on mange bien "ça va, on peut le contenir, mais si on mange n'importe comment et qu'on est sédentaire… Là, les adipocytes vont recruter et se multiplier par… 15".

Que faire alors ? D’abord, on vérifie si on a un problème de graisse abdominale en calculant le ratio tour de taille/tour de hanches. C’est la circonférence de votre taille divisée par la circonférence de vos hanches. Les femmes devraient avoir un ratio de 0,8 ou moins, les hommes un ratio de 0,9 ou moins.

La solution n’est pas dans un régime drastique ! Côté régime alimentaire, souvenez-vous qu’il faut un déficit de 3 700 calories pour perdre un demi-kilo de graisse. Autrement dit, vous avez le choix entre brûler 3 700 calories/semaine en faisant du sport ou manger 3 700 calories de moins que celles que vous brûlez en une semaine. Le mieux étant de combiner les deux efforts.

Autre conseil utile : des études suggèrent que boire de l’eau régulièrement tout au long de la journée peut conduire à un métabolisme plus actif, indépendamment du régime. Cela aide votre corps à éliminer les déchets et les toxines et améliore votre santé globale.

Le sport et notamment le cardio sont définitivement des alliés. Mais les séances de jogging peuvent être remplacées par de la natation, de la marche rapide ou toute autre activité physique durant laquelle vos pulsations cardiaques resteront entre 120 et 150, selon votre âge. En effet, c’est à cette fréquence cardiaque que l’organisme va puiser dans les sucres et les graisses… Dont la graisse du ventre, dont vous voulez vous débarrasser !

Enfin laissez tomber les abdos pour l’instant et privilégiez les exercices de gainage et les squats qui agissent directement sur la graisse du ventre.