Reposez-vous: le manque de sommeil rend… moche

Le sommeil est décidément la clé de beaucoup de choses : on mange mieux, on est en meilleure santé, on est plus optimiste et en plus… on est plus beau quand on dort bien.

La première étude à examiner l'impact d'un mauvais sommeil sur la peau a été menée en 2021 par l'Université de Paris et publiée récemment. Les chercheurs ont ainsi évalué la peau de 24 participants pour en mesurer l'hydratation, le niveau de pH, la couleur et d'autres facteurs et notamment l'esthétique. Ils ont pu montrer que deux mauvaises nuits consécutives seulement pouvaient affecter "l'homéostasie physiologique de la peau et l'apparence esthétique".

En photographiant soigneusement le visage des volontaires aux mêmes heures chaque jour, les chercheurs ont constaté que "la restriction de sommeil diminuait la luminosité et la saturation de leur visage et accentuait les cernes autour de leurs yeux".

Ce que l’on sait peu, c’est que la peau a un rythme circadien de 24 h associé à nos horloges biologiques. Alors quand le sommeil est déréglé, la peau s’en ressent aussi.

"Quand vous dites à quelqu'un 'tu as l'air fatigué' à vos amis proches et à votre famille, vous percevez probablement directement l'impact délétère du manque de sommeil sur leur peau et leur visage", déclarent les chercheurs dans leur publication.

Or, la restriction du sommeil est une plainte de plus en plus courante. Selon l’étude, le pourcentage de "petits dormeurs" (ceux qui dorment moins de 6 heures) a augmenté de manière constante depuis plus d’une décennie, touchant en moyenne 25 à 33 % des jeunes adultes et des professionnels.

En 2015, une journaliste anglaise avait mené une expérience : elle avait réduit son temps de sommeil de deux heures pendant une semaine. Résultat : "En seulement cinq jours, les pores de ma peau ont doublé de volume, les rougeurs sur le visage ont augmenté de 50 % et des taches sont apparues sur mon menton." Et même ses cheveux semblent avoir pris un coup dans l'aile… Le renouvellement cellulaire de la peau a été considérablement affecté.