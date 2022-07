Voici les dernières nouveautés au rayon bébé, dont "le siège-auto le plus sûr de tous les temps"

L'Anoris T i-Size, de la marque "Cybex" a été élu meilleur siège-auto pour enfants par les organismes indépendants européens ADAC, Stiftung Warentest et OAMTC . Le siège dispose d'un airbag intégré qui, grâce à une puce, est capable de détecter si le véhicule freine brusquement ou s'il y a eu un choc. Dans le deuxième cas, l'airbag se déploie pour protéger l'enfant. Cette technologie est le fruit de 15 années de recherche. En plus d'être sûr, "l'Anoris T i-Size" comprend aussi un écran LED qui permet aux parents de vérifier si bébé est attaché convenablement. Il dispose de trois réglages d'inclinaison afin que l'enfant ait toujours assez d'espace au fur et à mesure qu'il grandit.

À partir de 15 mois jusqu’à 6 ans. Disponible en 7 coloris au prix de 749,95 €.

The Trousse

©THE TROUSSE

Si les mamans n’oublient jamais d’embarquer bodies et pyjamas à la maternité, elles pensent trop peu souvent au nécessaire de toilette qu’elles auront besoin après leur accouchement. C’est pourquoi, Marie-Alix Huvelle, kinésithérapeute spécialisée en périnatalité et périnéologie chez Kinesens, a développé une trousse qui contient tous les indispensables dont la future maman aura besoin après avoir donné la vie. Vendue au prix de 79,99 €, “The Trousse” contient notamment un savon intime bio, des serviettes post-accouchement apaisantes chaud et froid, un spray apaisant, une huile pour le périnée ou encore une carte d’affirmations positives qui est là pour rappeler aux jeunes mamans qu’elles ont le droit de pleurer et qu’elles ont raison de faire confiance à leur instinct.

Plus d'infos via www.kinesens.be

Histoires en série

©côa

“Côa Coâ”, Histoires du soir pour têtards, ce sont des livres qui débarquent deux fois par mois dans votre boîte aux lettres. Créé par une petite start-up belge, ce projet a pour but d’inciter les enfants à lire davantage puisque, chaque numéro, se termine sur une intrigue dont le dénouement n’est révélé que dans le prochain volet. Ces histoires, fragmentées en plusieurs chapitres, sont disponibles dans plusieurs catégories d’âge (4-5 ans, 6-8 ans et 9-10 ans) et le prix de l’abonnement débute à 8,95 €.

Plus d'infos via www.coacoa.fr

Zéro déchets

©kiabi

Kiabi propose désormais une collection été durable, conçue sans qu’aucune chute du tissu recyclé ne soit perdue. La marque de vêtements française prouve, au travers de ces fringues estivales, qu’il est possible de proposer des pièces abordables et respectueuses de l’environnement. Les mamans craqueront pour la robe colorée, qui existe aussi en tailles bébés et filles, pour un look assorti !