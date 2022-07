Colombey-les-Deux-Églises: au cœur de la légende et de l'héritage du Général de Gaulle

Ces dernières semaines, elles et ils ont été nombreux, les femmes et hommes politiques français, à se référer à la figure emblématique de la France. De son flegmatisme réputé, le général de Gaulle esquisserait sans doute un sourire devant la chienlit qui menace ce pays plus fracturé que jamais. Lui qui, esseulé à Londres, a lancé le 18 juin 1940 cet appel à la résistance qui aboutira à la victoire des Alliés sur le nazisme.

Depuis sa disparition en 1971, la petite cité de Colombey-les-Deux-Églises, au cœur de la Champagne, où il s’est installé à la Boisserie en 1934 avec sa famille s’est muée en de Gaulle city. Des "pèlerins "du monde entier affluent vers la Haute-Marne pour se balader dans le village, apprécier les paysages et les forêts où le général aimait se balader avec ses chiens.

Sur les hauteurs se dresse fièrement l’imposante Croix de Lorraine, emblème de la France libre et visible à des kilomètres aux alentours. Elle surplombe la plaine et, telle une église, rameute chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Pour s’y photographier, pour s’y recueillir mais aussi pour effectuer une visite du Mémorial de plus de 4000 mètres carrés.

Comptez deux heures pour parcourir la vie à la fois romanesque, tumultueuse, grave, historique et familiale d’un de ces personnages qui grandissent un pays. Si les musées où vous passez de panneaux à lire à des photos légendées vous ennuient rapidement, le Mémorial a été intelligemment pensé et conçu afin d’entrer dans une histoire, dans l’Histoire. La scénographie a été mise en œuvre par ceux qui ont magnifié Nausicaa à Boulogne-sur-Mer.

L‘un des moments forts du XXe siècle : l’appel du 18 juin 1940 depuis Londres. Vous pouvez le réentendre avec les crépitements de l’époque. ©Tourisme Haute-Marne

Plus d’un millier de photos, dont certaines inédites issues de collections privées ou familiales, 40 cartes et 240 panneaux graphiques, des reconstitutions plus vraies que nature (notamment dans les tranchées de la guerre 14-18), des discours qui ont fait date ou encore la fin d’une brillante carrière qu’il a décidé d’écourter. Sans parler de son enterrement dans cette trop petite église locale.

Au-delà du militaire exemplaire, l’exposition permanente (il y a régulièrement des expos thématiques, récemment la bataille de Bir-Hakeim) ne néglige pas l’homme, le père de famille, le mari, le mentor politique. Une plongée dans l’histoire avec un grand H qui peut plaire et intéresser toute la famille. À la fois instructive et ludique. L’entrée dans l’ère moderne, celle de la surconsommation et de l’arrivée du périphérique parisien, termine une ligne du temps dont tous les Français se souviennent et parfois magnifient.

Une scénograie intelligente et attractive qui place les visiteurs au cœur de l’action. ©Tourisme Haute-Marne

Un dernier mot : Colombey-les-Deux-Églises est un charmant village où vous pouvez vous promener, chiner, faire du shopping et même vous restaurer. Notamment à l’Hostellerie de la Montagne, un hôtel (8 chambres)-restaurant détenu par le chef réputé Jean-Baptiste Natali qui a décroché sa première étoile à l’âge de 27 ans et qui propose une cuisine savoureuse dans un superbe écrin de verdure.

Atout non négligeable : situé à 4 h 30 de Bruxelles, Colombey-les-deux-Églises est au cœur de la Champagne. Idéal pour effectuer un périple dans une région que les Belges apprécient tout particulièrement.

Infos pratiques

S’y rendre en voiture :

Environ 4h30 depuis Bruxelles. Autoroute via Charleroi, Reims et Troyes.

Mémorial Charles de Gaulle :

52.330 Colombey-les-Deux-Églises

Tél. 0033.3.25.30.90.80

http://en.memorial-charlesdegaulle.fr/

Les tarifs :

Parcours de Gaulle : incluant le Mémorial, la Croix de Lorraine et La Boisserie.

Adulte : 16,50 €

Famille (incluant 2 adultes et les enfants jusqu'à 18 ans) : 50,00 €

Tarif réduit*: 15,00 €

Où se loger et manger ?

Hostellerie de la Montagne

Rue du Général de Gaulle, 54

52.330 Colombey-les-Deux-Églises

Tél. : 0033.644.13.13.75

https://hostellerielamontagne.com/en/

* Tarifs réduits pour anciens combattants, grands invalides de guerre, étudiants, demandeurs d'emploi, handicapés, sur présentation d'un justificatif.