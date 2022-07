Maître artisan d'exception, Didier Perrillat nous fait découvrir son métier : bienvenue chez le bourrelier

Le bourrelier est un artisan qui travaille la bourre et le cuir afin de réaliser des pièces d’attelage, des sangles, courroies ou toute autre pièce en cuir.

Ce terme maintenant peu utilisé différenciait le bourrelier travaillant à la campagne (attelage, selle pour animaux) du sellier travaillant à la ville (sièges, fauteuils).

La bourre est un matériau constitué par l'amas de poils détachés de la peau de certains animaux à poil ras, tels que les bœufs, les vaches, les chevaux, et utilisé pour garnir des selles et des tabourets.

Au cœur de la Haute-Savoie, dans la commune du Grand-Bornand, Didier Perrillat, un des tout derniers Maître Artisan Bourrelier des Alpes, travaille avec passion le cuir pour créer des objets uniques, fruits d’un savoir-faire ancestral transmis au fil des générations. Michelle bourrelière depuis 15 ans épaule Didier dans son activité. Le travail du cuir, elle le connaît bien. Du montage des sonnettes à la fabrication d’objets cuir, elle maîtrise parfaitement. Sa spécialité : la sculpture main, c’est elle qui personnalise les produits en cuir de la boutique. C’est une vraie passionnée.

À deux ils fabriquent fréquemment sur mesure des produits uniques pour leurs clients : tabliers, porte-menus, ronds de serviettes, cartes de vins, étui de couteau, médaillons de porte ou porte-bouteilles avec toujours une pointe de cuir ; mais surtout des courroies pour les sonnettes des vaches.

Les cloches des vaches

©Philippe Touwaide

Les troupeaux de vaches dans les Alpes sont audibles au tintement de chaque "sonnette" attachée à une "courroie" et portée autour du cou de l’animal. Ces cloches permettent tout simplement aux éleveurs de retrouver plus facilement leur bétail quand certaines vaches se sont égarées.

Que ce soit en alpage ou dans d’immenses prairies, ces sonnettes que l’on a coutume d’appeler "cloches de vache" s’avèrent très utiles : le son émis par la cloche lors de tout mouvement du cou de la vache peut s’apparenter à un GPS ancienne génération, car même lorsqu’il fait nuit ou que le brouillard s’invite, les éleveurs peuvent se diriger vers leur bétail uniquement à l’aide du son émis par la sonnette.

Autre raison qui explique la présence de cloches autour du cou du bétail en pâturage, la volonté de faire fuir les prédateurs : les loups notamment sont particulièrement sensibles au bruit. Selon d’autres croyances, dont la véracité reste plus qu’à vérifier, les cloches feraient s’éloigner, les serpents, les orages et les mauvais sorts…

La cloche reste également un élément traditionnel du patrimoine, symbole des nombreuses fêtes de montagne organisées durant l’été.

La taille de la sonnette va définir la largeur de la courroie. Plus la sonnette est grosse, plus la courroie va être large et inversement. Les courroies produites au Grand-Bornand sont toutes personnalisables avec gravure, sculpture main, inscription sur la boucle ou symbole frappé.

Des cloches entièrement artisanales et traditionnelles

©Caroline Vanbossel

Les sonnettes sont au choix de l’éleveur soit italiennes, de la firme CAMP, une entreprise italienne crée en 1889 par Nicola Codega, habile forgeron, dans un petit atelier produisant des pièces de fer battu à Premana, dans les Préalpes Lombardes, CAMP fabrique depuis 4 générations des sonnettes reconnues pour leur qualité et leur robustesse.

Soit françaises, comme Obertino , une fonderie de cloche en bronze créée en 1931 à Morteau par Jean Obertino, proposant plus de 200 modèles de cloches en bronze toutes fabriquées dans le respect de la tradition. Chaque cloche est moulée manuellement avant d'être fondue et décorée à la main. Leur savoir-faire est ancestral et de qualité. L'entreprise est labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant" comme la boutique du Bourrelier Perrillat du Grand-Bornand.

Devouassoud , basé à Chamonix, fournit des cloches locales et artisanales de Haute-Savoie. Thomas Devouassoud, né en 1983, qui perpétue avec talent, passion et courage, l'art hérité depuis 6 générations.