Ambiance belge à Cuba : des autobus de la Stib dans les rues de La Havane

C’est assurément l’événement qui aura marqué les esprits à Cuba au cours de la semaine : la mise en circulation à La Havane de 30 "nouveaux" bus pour le réseau de l’île, autobus qui proviennent en droite ligne de Bruxelles, après une traversée atlantique d’un mois.

Les Cubains ont mis ces autobus en service le lundi 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, pile lors de la célébration de l’Indépendance Day, un clin d’œil à l’histoire pour démontrer qu’ils peuvent s’en sortir malgré l’embargo économique américain.

De nombreuses photos de ces bus bruxellois exilés au soleil, encore ornés de leurs publicités lorsqu’ils roulaient pour la Stib, ont été postées par les habitants de La Havane avec de chaleureux remerciements pour la Belgique et le gouvernement bruxellois qui leur ont offert cet important lot d’autobus ; ce sont les autobus articulés d’une marque à l’étoile qui rencontrent le plus de succès, et qui passionnent les Cubains, fiers du don qui leur a été fait.

Superbe ambiance à La Havane, mais si tu as bu prends l'autobus, les publicités bruxelloises n'ont pas été enlevées ©DR

30 autobus offerts par Bruxelles

Un accord a été signé entre les gouvernements de La Havane et de Bruxelles en 1999 définissant les priorités et les intérêts communs en matière de coopération et d’échange. Ces autobus offerts ont 15 ans et sont en bon état de conservation, car ils ont été très bien entretenus. Ils représentent actuellement pour Cuba une alternative bien moins polluante que ceux qui circulent actuellement à La Havane.

L’Ambassadeur de Belgique à La Havane nous a précisé que le gouvernement provincial de La Havane a besoin de 1.200 bus pour assurer le transport public, mais il n’en compte actuellement que 350 qui sont en état de fonctionnement. La bonne gestion d’un réseau performant de transports en commun est un des principaux problèmes auquel doit faire face le gouvernement provincial.

Les rares critiques relatives à cet envoi de bus bruxellois à Cuba concernent leurs émissions de pollution. Pourquoi ne peuvent-ils plus circuler à Bruxelles, mais bien à La Havane ? Tout simplement parce que la réglementation créant la zone de basse émission de Bruxelles (la LEZ) a été mal conçue en se basant uniquement sur la catégorie de motorisation et non sur les niveaux effectifs de rejets ou de pollution des moteurs.

Ces bus désormais cubains sont des Euro 4 Diesel construits avant 2011, interdits dans Bruxelles depuis le 31 décembre 2021. Mais cette classification ne prend pas en compte les performances réelles des motorisations. Ainsi, il arrive que des véhicules diesel Euro 3 ou Euro 4 interdits dans Bruxelles polluent moins que des véhicules Euro 2 essence ou Euro 5 diesel encore autorisés jusqu’en décembre 2024.

La plus belle preuve de la précipitation avec laquelle les ministres bruxelloises qui se sont succédé à l’Environnement ont mis en place le principe de la LEZ est et reste que dans Bruxelles, d’après les textes officiels et d’ici le 1er janvier 2025, tous les scooters et vélomoteurs diesel et hybrides seront interdits, alors que ce type de scooter n’existe nulle part sur la planète. Les concepteurs de la LEZ se sont basés sur des données techniques approximatives et non vérifiées.

Entre-temps, à La Havane, les bus bruxellois défilent majestueusement sous le soleil et les palmiers au milieu de belles voitures américaines, de motos très anciennes, devant de splendides bâtiments à l’architecture colorée et éclectique, Art Déco, si caractéristique de l’île.