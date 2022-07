Tourisme à la côte : Gistel, ses miracles, ses moulins et ses forçats de la petite Reine

A Gistel, il reste deux maisons authentiques depuis les années 50. La faute à la Grande Guerre, comme Dixmude ou Ypres ? Pas du tout… la spéculation immobilière avant tout. Il fallait construire des maisons et des immeubles pour les nouveaux habitants travaillant à Ostende, qui se trouve seulement à 12 kilomètres par la route. Et si la grand-place est chargée de voitures, il se dégage quand même un charme bonhomme de cette petite ville où un des points de ralliement populaires est le café-restaurant De Kroon, où tout le monde se connaît. "Cela n'est pas la plus belle petite ville de l'arrière-pays comme Damme ou Lissewege, c'est sûr", concède Toon Beelaerts, "mais à Gistel, on a des espaces verts, comme ici, autour de l'église ; deux moulins dont un fonctionne encore pour l'olive et la farine. Et des pistes cyclables très agréables pour rallier les petits villages alentours. Et surtout, l'abbaye de Ste-Godelieve à Moere. Un lieu extraordinaire, de paix où l'on apprend aussi à mieux connaître la sainte appelée Godeleine en français".

©Westtoer

Si Toon sait tout sur cette jeune femme du XIe siècle mariée de force à Bertolf, fils du seigneur de Gistel, qui n’en avait cure et la confina dans une ferme “prison” où elle devait travailler sans relâche, c’est qu’il est depuis 40 ans le président du comité organisateur de la procession en mémoire de sainte Godelieve. Un événement dans toute la ville qui a lieu depuis 1459 ! Plus de 1000 habitants, enfants comme adultes et retraités s’y prêtent et, à travers des chars et des scénographies, 18 groupes rejouent la vie et les miracles de la pieuse jeune fille “à l’origine de 7 miracles et qui fut très certainement étranglée et noyée en 1070 par deux hommes de main de son terrible époux.

Une sainte et un Lion des Flandres !

Déclarée sainte en 1084, elle avait dédié sa vie de misère aux pauvres, aux malheureux et à la religion”… Chaque année, Gistel lui rend donc hommage le premier dimanche après le 5 juillet. Soit ce dimanche 10 juillet !

Toon la fait vivre comme jamais, nous montrant les fresques autour de l’église représentant ses miracles. Et plaisante aussi : à Gistel, il y a des Godelieve par milliers : des grands-mères comme des petites filles ! Il y a aussi quelques Johan aussi, puisque le grand “Lion des Flandres” Museeuw en est natif, comme Sylveer Maes. Le petit musée, à deux pas du beau moulin est des plus agréables.

Un village pour les cyclistes

La petite ville de Gistel inclut aussi quelques beaux petits villages : Moere, Snaaskerke et Zevekote facilement accessibles à vélo par des chemins tranquilles. “A Moere, passez par la petite église et son bel orgue datant de 1776”, conseille Toon. Par la déviation du canal Ostende-Bruges qui passe non loin, on rejoint agréablement Passendaele (pour du fromage ?) et l’on peut aussi rejoindre Oudenburg et Nieuport, à 15 km. Un chemin de fer a été réaménagé en route cycliste entre Ostende et Torhout : 30 km de paix à rouler dans les polders et les champs de pommes de terre, à la découverte d’endroits intéressants et magnifiques. Infos sur Gistel.be