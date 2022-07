Voici une sélection de jeux pour les tout-petits de moins de six ans: il n'y a pas d'âge pour contaminer nos enfants!

Au pays des rêves

Ce jeu éducatif séduira particulièrement les parents dont les enfants sont sujets aux cauchemars. Ces mauvais rêves qui les angoissent et perturbent leur sommeil. Avant de commencer la partie, les joueurs choisissent un plateau douillet, supposé représenter leur lit. Ils retournent ensuite une carte cauchemar qu’ils placent au centre de la table. Pour le faire disparaître, ils devront faire appel à leurs meilleurs alliés : les doudous. Chaque joueur pioche une tuile doudou et la dépose sur la carte cauchemar dans le but de le faire disparaître complètement. Si le cauchemar est complètement recouvert, celui-ci se transforme en doux rêve. Le joueur peut alors piocher autant de jetons rêves dans le sac-oreiller qu’il y a d’étoiles sur la tuile doudou. Le but du jeu est de récolter 12 jetons rêves pour compléter son nuage. Un nouvel outil pédagogique pour les marmots qui ont peur la nuit.

"Attrape Rêves", éd. Asmodée

Joueurs : 1 à 4

Age : 4 +

Durée de jeu : 15 minutes

©Asmodée

Le monstre des couleurs

Adapté de “La couleur des émotions”, un livre pour enfants écrit et illustré par Anna Llenas, “Le monstre des couleurs” est un jeu de société qui a pour vocation d’aider vos enfants à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Chaque couleur représente une émotion, la peur, la colère, la joie, la sérénité et la tristesse. Des émotions que le monstre des couleurs a mélangées et que chaque petit joueur devra retrouver pour la ranger dans son bocal.

"Le monstre des couleurs", éd. Space Cow.

Joueurs : 2 à 5

Age : 4 +

Durée de jeu : 20 minutes

©space cow

Saute qui peut

Sheep Hop est un jeu coopératif dont l’objectif est de permettre aux moutons de rejoindre leur pré sans se faire attraper par les loups qui rôdent sur le plateau de jeu. Lancez le dé pour découvrir quel mouton vous pouvez faire avancer.

"Sheep hop", éd. Space Cow.

Joueurs : 1 à 4

Age : 5 +

Durée de jeu : 15 minutes.

©space cow

Le roi de la jungle

L’un des joueurs va aider ses partenaires de jeu à découvrir l’identité d’un animal en lui proposant plusieurs indices qui correspondent à ses caractéristiques. Un animal orange, rayé, carnivore, et qui vit dans la jungle : vous avez trouvé ? Au total, il est possible de retrouver plus de 110 animaux.

"Concept Kids, Animaux", éd. Repos Production.

Joueurs : 2 à 12.

Age : 4 +

Durée de jeu : 20 minutes.

©Repos Production

Attrape Monstres

Vous incarnez de preux chevaliers ou de courageuses aventurières, prêts à tout pour défendre leur château, pris d’assaut par des monstres coriaces. Faites équipe avec vos partenaires de jeu pour tenter de les capturer en piochant des cartes qui correspondent à leur forme et à leur couleur. Attention, certains d’entre eux ont des superpouvoirs qui pourraient vous jouer des tours. Un jeu collaboratif qui rassurera les plus petits qui craignent d’avoir de vilains monstres cachés sous leur lit.

"Attrape Monstres", éd. Asmodée.

Joueurs : 1 à 4

Age : 4 +

Durée de jeu : 20 minutes.