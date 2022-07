Jardins : comment réussir la culture de vos Clématites

Madame Eloïse Grandchant possède un petit jardin très ensoleillé et se demande si elle pouvait y cultiver des clématites. Elle souhaite aussi en placer sur sa terrasse dans des pots et désire aussi savoir si c’est faisable.

Madame Eloïse Grandchant possède un petit jardin très ensoleillé et se demande si elle pouvait y cultiver des clématites. Elle souhaite aussi en placer sur sa terrasse dans des pots et désire aussi savoir si c’est faisable.

Nous avons déjà souvent parlé des clématites mais ce sont des plantes tellement appréciées des jardiniers que de nombreuses questions font leur apparition au fil des semaines.

Du soleil mais pas partout

Les clématites aiment la lumière du soleil mais supportent sans le moindre problème la mi-ombre. Notre lectrice souhaite faire grimper ses jolies plantes sur un mur exposé plein sud ce qui n’est pas évident car ces endroits peuvent être très vite brûlants en été. Le premier conseil est donc d’installer un support.

Attention, ce dernier ne doit surtout pas être plaqué contre le mur mais à quelques centimètres de celui-ci afin que l’air puisse circuler librement entre le mur et la clématite. D’autre part, si la clématite aime avoir la tête au soleil, elle demande impérativement à avoir la base protégée des rayons solaires. Pour ce faire, il est possible d’utiliser de grande tuile ou encore de planter devant la clématite plusieurs vivaces qui font de l’ombre à la base de la plante.

Dans une situation chaude comme c’est le cas ici, il faut arroser les clématites régulièrement durant la période estivale puisqu’en terre sèche les fleurs ne durent pas longtemps et, dans les cas extrêmes, le feuillage peut flétrir. Un paillage est bien utile pour limiter les déperditions en eau.

la clématite d’Armand fleurit en mars-avril.

Dans un jardin protégé des vents froids du nord et de l'est, il est possible de cultiver des clématites à feuillage persistant comme la clématite d'Armand (Clematis armandii) qui fleurit en mars-avril.

Ses fleurs sont blanches ou roses et diffusent un agréable parfum. Dans un sol suffisamment riche, elle atteint de 3 à 6 m de hauteur, offrant un spectacle printanier éblouissant.

Dans un pot de - de 30 l

Il est possible de cultiver des clématites dans des pots à condition que ces clématites ne dépassent pas 2 à 3 m de hauteur et que les conteneurs ont une capacité minimale de 30 litres. Un tuteurage est bien sûr indispensable de même que des apports réguliers d'engrais tout au long de la période de végétation. Les Clematis cirrhosa sont de petites merveilles qui fleurissent au cœur de l'hiver et s'adaptent parfaitement à une culture en conteneur. La clématite Little Mermaid ne dépasse pas 2 m et fleurit au printemps et en fin d'été. Ses fleurs sont d'un très beau rose nacré.

©stock.adobe.com

La plante de l'été : Morina longifolia

D’origine himalayenne, le Morina longifolia est une vivace qui surprend de par son architecture qui est tout sauf classique… Elle se présente d’abord comme une rosette persistante composée de feuilles allongées, bordées de piquants et d’un beau vert foncé. À ce stade, un jardinier peu expérimenté pourrait la confondre avec un jeune chardon. Grand changement, quand, au début de l’été, apparaissent de fortes tiges de près de 80 cm de hauteur, tiges garnies de nombreuses fleurs tubulaires. Ces fleurs sont blanches à l’épanouissement avant de virer au rose pâle puis au rose nettement plus foncé, presque rouge. Ce changement de couleur se produit dès que la fleur a été pollinisée. Pour une question de survie et pour un maximum d’efficacité, la plante indique ainsi aux insectes les fleurs qui doivent encore être fécondées ! Extraordinaire d’autant qu’après fécondation chaque fleur produit un très grand nombre de semences, encore une question de survie, de perpétuation de l’espèce. Cette floraison de toute beauté débute en juin pour se terminer fin août-début septembre. Du point de vue rusticité, le Morina longifolia supporte des gelées de l’ordre de -15°C et tolère la sécheresse et le calcaire. Un emplacement ensoleillé lui est profitable ainsi qu’un sol suffisamment pourvu en matières nutritives. À découvrir sans tarder si vous aimez les plantes qui sortent de l’ordinaire.

©stock.adobe.com

Ces plantes extraordinaires : L’arbre aux haricots bleus

Le Decaisnea fargesii, arbuste très original, nous vient de l’ouest de la Chine. Parfaitement résistant au froid, même très vif, il devrait trouver une place de choix dans nos jardins. De loin, le port particulier du Decaisnea fargesii n’est pas sans rappeler celui d’un autre superbe arbuste, l’Aralia elata. Hors floraison, une façon de les différencier avec certitude consiste à regarder le tronc : celui de l’Aralia est fortement épineux, celui du Decaisnea pas du tout. De forme érigée mais aux branches joliment arquées à leur extrémité, ses feuilles caduques mesurent de 70 à 90 cm de longueur et sont composées de 13 à 25 folioles (chacune des parties de la feuille). Elles sont d’un vert glauque virant à l’automne au jaune beurre. Bien qu’assez discrète, la floraison du Decaisnea fargesii est intéressante avec ses longues panicules de fleurs jaune verdâtre. Elle se montre en juin-juillet. Mais l’aspect le plus décoratif de l’arbuste n’apparaît qu’à l’automne quand apparaît la surprenante fructification : des gousses de la grosseur et de la forme d’un gros haricot sont d’un superbe bleu métallique d’où son surnom d’arbre aux haricots bleus. Quand le feuillage vire au jaune, le contraste de coloris est surprenant. Bien que la pulpe soit comestible mais peu savoureuse (ils sont consommés en Chine), on ne cultive cet arbuste chez nous que pour ses valeurs ornementales. Au stade adulte, le Decaisnea fargesii atteint une hauteur de 2.5-4 m pour un étalement de 2.5 m. Vu ces dimensions relativement faibles, c’est une plante qui peut prendre place dans la plupart des jardins. Résistant à du – 20°C, l’arbre aux haricots bleus pousse aussi bien à la mi-ombre qu’au soleil. On lui évitera simplement les expositions brûlantes mais aussi les endroits exposés aux vents froids du nord et de l’est étant donné la mise à feuilles hâtives de la plante. Il apprécie les sols légers, bien drainés et riches en humus. Une humidité hivernale excessive et un terrain trop lourd, trop compact perturbent fortement sa croissance, une croissance assez rapide pour un arbuste.