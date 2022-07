Nausicaa, l'un des parcs préférés des Belges, lance une nouvelle attraction exceptionnelle: une expérience qui vous chamboulera

Bienvenue chez nous ! Après deux années marquées par la Covid et ses multiples restrictions, Nausicaa, alias le centre national de la Mer, affiche un grand sourire. Même ses 5.800 animaux ont la banane. Enfin, les touristes sont de retour. En vrai comme on dit car, durant les deux confinements, Nausicaa a multiplié les rendez-vous sur les réseaux sociaux notamment en créant des ateliers en famille ou en diffusant des films. Cela a permis de conserver ce lien si précieux avec des visiteurs qui ne sont pas que des clients mais aussi et surtout des amis de la nature et de la mer.

"Durant cette période spéciale où nous avons été bloqués chez nous et où nos vies ont été mise sur pause, les gens ont eu besoin de la nature, de se balader, de profiter de l'environnement, de s'évader près de chez eux, explique Florence Blond, la directrice des projets et des expositions. L'océan constitue la plus grande ouverture vers la nature. "

Qui plus est, le flux touristique semble avoir subi des modifications. Comme si la côte d’Opale (splendide au demeurant) devenait encore davantage un lieu de villégiature où l’on se pose plutôt qu’y passer en coup de vent. Wimereux, Hardelot ou la ville haute de Boulogne-sur-mer offrent cette forme de dépaysement recherché à quelques kilomètres de la frontière.

Car les Belges, soyons un peu chauvins, adorent Nausicaa. Depuis toujours. Plus de 30 % des visiteurs possèdent une carte d’identité noir-jaune-rouge. Ils apprécient évidemment les animaux (1.600 espèces y vivent en permanence) qui peuvent profiter d’un environnement confortable et d’espace. Ce qui n’est pas forcément toujours le cas dans des aquariums de plus petite structure.

"Nous avons une mission écologique claire : aider à la préservation des océans. Nous proposons des expériences qui agissent souvent comme un déclencheur. Le visiteur devient acteur et plus spectateur. Ils se muent en de précieux ambassadeurs. "

Le millésime 2022 s’annonce particulièrement remarquable avec le lancement d’une nouvelle attraction exceptionnelle comme c’est le cas en moyenne tous les deux ans : Grand Large avec les Géants de la Haute Mer en réalité augmentée. Ce n’est pas de la 3D mais bien de la réalité face à vous, face à la grande baie. Une première mondiale coproduite avec le studio parisien Saola. Une plongée réaliste et interactive en Haute Mer, l’un des derniers territoires méconnus de la planète.

"Vous allez faire connaissance avec des espèces rares et/ou disparues et certainement inaccessibles comme le requin-baleine, le roqual de Bryde ou l'espadon voilier. Le visiteur est carrément emmené en-dessous du niveau de la mer. Un voyage d'une dizaine de minutes dont vous revenez chamboulé. "

Un investissement d’un million d’euros qui a fait appel à Léonardo di Caprio, l’acteur américain à la conscience écologique, pour les commentaires (plus précisément à la voix… française Damien Witecka qui le double) ainsi qu’à Rone, le compositeur qui a décroché le César de la meilleure musique originale en 2021.

Du beau monde pour une attraction qui fait déjà son effet. Vous pouvez évidemment profiter des expos en itinérance. Nausicaa travaille avec de nombreux aquariums et confrères à travers le monde. Classé dans le top 5 mondial, il collabore avec d’autres collègues pour s’échanger les animaux. C’est régulièrement le cas avec l’aquarium de Liège et Pairi Daïza. Il est vrai que Nausicaa possède une grande expertise, entre autres pour le corail et le requin zèbre.

Bonne nouvelle : le prix est inchangé

C’est le sujet de conversation du moment : le pouvoir d’achat. De nombreuses personnes jettent un œil sur leur compte en banque avant d’effectuer une dépense. Les loisirs n’y échappent pas.

Bonne nouvelle : le prix de l'entrée à Nausicaa n'a pas changé. Aucune augmentation ! Ce qui est plutôt rare dans les parcs d'attraction ou assimilé.

Prix plein : 28,5 euros par adulte (hors saison) et 30 euros en saison (juillet et août). L'expérience Grand Large est comprise dans le tarif d'entrée.

Infos pratiques : le centre national de la mer est ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30

Adresse : Boulevard Sainte-Beuve

62.200 Boulogne-sur-Mer

Renseignements sur www.nausicaa.fr

Y venir : Par autoroute. Bruxelles-Boulogne-sur-Mer (pas de péage !) pour un parcours d'environ 2 h 45.