Accueil Lifestyle Magazine Alcool: voici le nombre de verres à ne pas dépasser pour ne pas endommager votre ADN Boire plus de 17 unités d’alcool par semaine accélère l’horloge biologique. E.W. ©Shutterstock

Et boire beaucoup plus que cela encore endommage l’ADN de notre organisme. C’est ce qu’ont pu découvrir des scientifiques de l’université d’Oxford en examinant les données génétiques et de santé de plus de 250 000 Britanniques. Les dangers de la consommation à court terme sont connus, comme le développement de maladies...