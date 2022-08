Cinq podcasts à écouter pendant votre grossesse

Le podcast des Maternelles

"La Maison des Maternelles", c'est le rendez-vous télévisuel préféré de tous les jeunes parents cherchant à s'informer sur l'éducation et le bien-être de leur enfant. Bonne nouvelle pour les fans de l'émission qui n'ont pas l'occasion d'être derrière leur poste du lundi au vendredi à 9 h 25 sur France 2, le programme d'Agathe Lecaron est décliné en podcast. Benjamin Muller, l'un des chroniqueurs du talk-show, revient, durant environ trente minutes, sur un sujet qui préoccupe les jeunes parents. Il recueille aussi les témoignages de mères, ou de pères, ayant vécu des expériences avec leurs tout-petits ou leurs ados.

À écouter ici

©francetv

La Matrescence

Créé par la journaliste sportive Clémentine Sarlat, "La Matrescence" est l'outil dont tous les parents et futurs parents auront besoin un jour pour répondre aux questions qu'ils se posent quant à leurs bébés. Face à un cruel manque d'informations, et un tas de conseils parfois mal avisés, l'animatrice télé a décidé d'interviewer des experts, mais aussi de recueillir des témoignages de parents pour que celles et ceux qui l'écoutent puissent appréhender la parentalité plus sereinement. On y parle accouchement, post-partum, reprise du travail, burn-out parental, vie intime ou encore de congé de paternité.

À écouter ici

©lamatrescence.fr

La plus belle Maman

On a tendance à oublier qu'une maman naît aussi le jour de son accouchement… Sans qu'on ne lui fournisse le manuel pour élever au mieux son enfant pour autant. On la prépare à donner la vie, mais on ne lui donne pas les clés pour traverser le post-partum qui l'attend. "La plus belle Maman" est un hommage à toutes ces mères qui avancent à tâtons durant les premiers jours qui suivent la naissance de leur bébé, et parfois longtemps encore après. "La plus belle Maman" nous permet aussi de prendre du recul par rapport à l'image idéalisée que les réseaux sociaux renvoient de la maternité.

À écouter ici

©D.R.

Bliss Stories

Clémentine Galey donne la parole à des mères, célèbres ou non, qui nous livrent, de façon tout à fait décomplexée, leur expérience de la grossesse, de l'accouchement et de leurs premières semaines de vies de mamans. Rym Renom, star de la télé-réalité, lève le voile sur la pré-éclampsie. Marion nous raconte sa grossesse à l'autre bout du monde, Lindsey nous parle de son expérience de mère porteuse. Joyce Jonathan aborde le rapport au corps, Louane évoque le fait de devenir mère sans sa mère. Des histoires touchantes dans lesquelles chaque future maman pourra, en partie, se retrouver.

À écouter ici

©bliss-stories.fr

My Name is Mom

Déborah Laurent, journaliste belge, tend son micro à des mamans multi-casquettes, "des warriors du quotidien", comme elle les surnomme. Des mamans qui gèrent, mais qui galèrent aussi. Des mamans qui, en vous racontant leurs combats, leurs expériences et les épreuves qu'elles ont traversées espèrent inspirer, rassurer celles et ceux qui les écoutent. Des mères qui nous prouvent que si la maternité a quelque chose d'unique, de singulier, elle est aussi universelle. Des mères qui nous rappellent que nous ne sommes pas seules.

À écouter ici