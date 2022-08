La famille de Wessex aux jeux du Commonwealth

Son frère le prince Edward était également présent en sa qualité de vice-président de l’organisation. Il s’agit de jeux semblables aux jeux olympiques mais uniquement ouverts aux pays membres du Commonwealth à savoir les anciennes colonies britanniques. Ces jeux ont eu lieu pour la première fois en 1930 et s’appelaient alors les jeux de l’Empire britannique. Pour cette édition, 72 nations ont été invitées.

Le prince Edward et son épouse Sophie, comte et comtesse de Wessex ont été les plus assidus. Ils ont assisté en compagnie de la princesse Anne et de son époux le vice-amiral Timothy Laurence à un match de rugby. Le prince Edward est ensuite revenu en famille avec son épouse et leurs deux enfants Lady Louise (18 ans) et James, vicomte Severn (14 ans). Les deux plus jeunes petits-enfants de la reine Elizabeth sont les moins connus du grand public, par la volonté du comte et de la comtesse de Wessex de les faire grandir à l’abri de l’intérêt médiatique.

Lady Louise a pour ainsi dit été "découverte "lors du mariage du prince William où elle était demoiselle d’honneur. Les enfants des Wessex assistent seulement aux grands événements de la Cour. Conformément à la volonté de leurs parents, ils ne sont pas prince et princesse, titre qu’ils auraient pu avoir de droit en tant que petits-enfants de la souveraine. Tous deux étaient très proches du défunt duc d’Edimbourg qui apprit à Lady Louise l’art de la conduite d’attelage.