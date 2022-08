Accueil Lifestyle Magazine Temple du raffinement, l'Hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis à Paris ouvre se dévoile comme jamais pour la première et dernière fois En octobre prochain aura lieu à Paris une vente exceptionnelle tant par la qualité des 1 300 lots qui seront mis aux enchères, que par le lieu emblématique qui les abrite. Régine Salens ©AFP

Nous parlons en effet du célèbre et mythique Hôtel Lambert situé sur l'île Saint-Louis à Paris. Un lieu qui a accueilli autrefois des fêtes plus somptueuses et élégantes les unes que les autres mais qui reste en définitive un endroit uniquement connu par de rares privilégiés dont la grande majorité ne sont...