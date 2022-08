L’investissement immobilier de Sarah, duchesse d’York à Londres

Depuis son mariage avec le prince Andrew, Sarah Ferguson a vécu dans un appartement de fonction à Buckingham puis dans une villa mise à disposition par le roi Hussein de Jordanie avant de s'installer avec les siens au très controversé domaine de Sunninghill Park à Windsor. Une vaste résidence de style très américain qui sut surnommée par ses détracteurs "SouthYork" en allusion à "South Fork", le ranch de la famille Ewing dans Dallas .

Après sa séparation en 1990, la duchesse d’York s’installe à Romenda Lodge dans le Surrey avant de s’établir à Royal Lodge sur le domaine de Windsor auprès de son ex-époux le prince Andrew.

En 2014, le prince et son ex-épouse avaient acheté ensemble un chalet dans la station de ski Verbier. Il a dû être vendu pour permettre au prince de payer l’accord transactionnel avec Virginia Giuffre qui l’accusait de viol. Cet investissement à hauteur de 6 millions d’euros selon la presse britannique, a été réalisé uniquement par Sarah Ferguson. Le bien était jusqu’alors la propriété de Hugh Grosvenor, 7e duc de Westminster, la plus grande fortune du royaume et célibataire convoité. Sa mère Natalia est l’une des marraines du prince William. À nouveau les York sont dans l’œil du cyclone car se pose la question de la provenance d’une telle marge de manœuvre financière que pour conclure cet achat.

Les princesses Beatrice et Eugenie d’York sont respectivement mariées à Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank et sont les mères de Sienna Elisabeth et d’August Phillip. Elles habitent actuellement au Palais Saint James à Londres et à Frogmore Cottage à Windsor et par intermittence au Portugal.