Les princes d’Orléans exposent à Knokke

Qui sont-ils ? En avril 1931, le prince Henri, comte de Paris, fils du duc de Guise, prétendant au trône de France épouse à Palerme la ravissante princesse Isabelle d’Orléans-Bragance, issue de la famille impériale du Brésil. Le couple vit pendant plusieurs années en exil avant de pouvoir retourner s’installer en France. Ils auront onze enfants nés dans les différents pays où ils vécurent. Leurs cinq premiers enfants Isabelle (1932), Henri (1933-2019), Hélène (1934), François (1935-1960) et Anne (1938) naissent à Woluwé-Saint-Pierre. Le comte et la comtesse de Paris résidant alors au manoir d’Anjou qui accueille aujourd’hui en partie l’école l’ICHEC. La princesse Hélène est la filleule du roi Léopold III et de la reine Astrid.

Naissent ensuite Diane (1940) à Pétropolis au Brésil, les jumeaux Michel et Jacques (1941) à Casablanca, Claude (1943) à Sintra au Portugal, Chantal (1946) à Pampelune et Thibaut (1948-1983) à Sintra. De retour en France, la grande famille des comtes de Paris s'établit au manoir du Cœur Volant à Louveciennes. Ce sont les grandes années de la famille de France qui fait régulièrement la Une de Point de Vue.

Les princes et princesses vont contracter de prestigieuses unions. On parle même de possibles fiançailles entre le jeune roi Baudouin et la princesse Isabelle qui épousera finalement un comte autrichien. Ses aquarelles seront exposées.

La princesse Hélène s’unit au comte belge Evrard de Limburg-Stirum. Elle fut en charge des relations publiques de Gérald Watelet lorsqu’il lança sa maison de couture. Elle habite toujours au château d’Huldenberg en province de Brabant flamand. La princesse présentera une série de portraits lors de l’exposition.

La princesse Diane, duchesse de Wurtemberg, est l’artiste la plus polyvalente de la fratrie avec le travail du métal, la sculpture, la couture et la peinture. Elle compte plusieurs expositions à son actif. Elle a fait installer un atelier et une forge en son château d’Altshausen en Allemagne. Les jardins du château abritent aussi ses sculptures-fontaines monumentales. Tout comme son époux le duc Carl, décédé en juin dernier, elle est une mécène et philanthrope au grand cœur.

La princesse Anne, veuve de l’infant Carlos, cousin du roi Juan Carlos s’est spécialisée dans les aquarelles à motifs floraux, la princesse Claude qui fut duchesse d’Aoste et qui vécut à Bruxelles où elle tint dans les années 80 un restaurant sur l’avenue Louise, exposera ses photos en gros plan.

Le prince Michel et le prince Jacques montreront au public respectivement leurs travaux de marqueterie et de photos d’art. Enfin la princesse Chantal, baronne François-Xavier de Sambucy de Sorgue, présentera ses peintures au couteau. Il y en aura donc pour tous les goûts.

Galerie Berko - Kustlaan, 163 - 8300 Knokke-Heist