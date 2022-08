Carrefour fait un geste pour alléger un peu le budget de la rentrée

C'est une action qui s'adresse aux porteurs d'une carte de fidélité Carrefour. Et qui, pour intéressante qu'elle soit demande tout de même d'être à l'affût. L'enseigne d'hyper- et supermarchés a décidé, jusqu'au 5 septembre, de rembourser 5 fois la différence des produits pour la rentrée des enfants (mais pas que !) que ses clients trouveraient moins cher. Par cette action qui a un grand succès puisqu'elle est reconduite depuis 5 ans, Carrefour entend montrer qu'elle vérifie chaque jour les prix du marché pour garantir les prix les plus justes en Belgique.

Cette action est valable "sur tous les articles du folder hors téléphonie et télévision", explique la porte-parole Siryn Stambouli. "La différence entre le prix payé dans l'un des hypermarchés Carrefour et le prix inférieur proposé par une offre concurrente, sera remboursée 5f ois en points Bonus sur la carte Bonus Carrefour".

Pour ce faire, le client devra se rendre dans son Carrefour avec un folder physique valable au moment de l'achat et qui doit être nécessairement inférieure au prix effectivement payé sur présentation du ticket de caisse d’un hypermarché . Cette offre est donc non applicable sur les articles en vente sur internet.