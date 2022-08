Accueil Lifestyle Magazine Walibi c'est aussi pour les tout-petits ! Visiter le parc d’attraction du Brabant wallon avec des enfants de moins de 3 ans : c’est possible ! L.V. ©Photo News

Célèbre pour ses attractions à sensations fortes, Walibi n’est pas pour autant réservé à celles et ceux qui aiment se retrouver la tête en bas et les jambes en l’air. Le parc au Kangourou compte un tas d’activités et animations accessibles dès le plus jeune âge. Pas de raison donc, pour les parents de tout-petits de se priver d’une visite dans la cité du Maca (Wavre). Plus que l’âge, d’ailleurs,...