C’est aussi la rentrée sportive: pour bien choisir son activité, il y a une règle d’or à respecter

Prudence sur le chemin de l'école: les enfants de 12 et 16 ans sont ceux qui sont le plus exposés au risque d'accident

C'est à 12 ou 16 ans que le risque d'être impliqué dans un accident sur le chemin de l'école est le plus important, selon une étude publiée mardi par l'institut Vias. Les garçons sont plus souvent concernés que les filles et la plupart des accidents ont lieu le mercredi vers midi, selon la même étude.