Comment habiller bébé la nuit ? - Nos conseils pour habiller un bébé pendant la canicule

Les vagues de chaleur et les canicules se succèdent et vous ne savez plus comment habiller votre nouveau-né pendant la nuit ? Nous vous expliquons comment habiller bébé la nuit par toutes les températures : suivez le guide !

Les très fortes chaleurs sont difficilement supportables pour tout le monde. Lorsque les adultes ont chaud, il leur suffit d'aller boire ou de prendre une douche pour se rafraîchir. Mais quand il s'agit d'un nouveau-né, c'est évidemment plus compliqué puisqu'il ne parle pas encore et peut difficilement exprimer son inconfort dû à une température trop élevée ou trop fraîche. C'est donc à vous de savoir comment habiller votre nourrisson la nuit en été et comment régler la température de sa chambre .

Comment habiller un bébé la nuit en fonction de la température ?

Selon la température, vous ne pouvez pas habiller votre bébé de la même manière pendant la nuit. Afin de pouvoir dormir en toute sérénité, un bébé ne doit avoir ni trop chaud, ni trop froid. Ainsi, en fonction de la température, vous devez adapter les vêtements de votre petit bout de chou.

L'ONE (Organisation Nationale de l'Enfance) estime que la température idéale de la chambre du nourrisson ou du jeune enfant est entre 18 et 20°C . En outre, elle conseille fermement de ne rien mettre d'autre que le bébé dans son lit : pas de peluche, de couvertures, de draps, d'oreillers, etc. Un sac de couchage (aussi appelé turbulette, gigoteuse, grenouillère, etc. à manches longues), cumulé à un radiateur à la bonne température, suffit à procurer à votre enfant une température confortable.

Dans le cas contraire, en cas de forte températures, voici comment habiller un bébé la nuit s'il fait chaud :

Lorsqu'il fait 23 °C environ, optez pour des habits légers (un pyjama fin en coton) et éventuellement une gigoteuse sans manche

Quand la température atteint environ 25 °C, choisissez un body léger avec des manches courtes.

S'il fait 27 °C voire plus, faites dormir votre bébé avec seulement une couche.

Que ce soit pour un pyjama, un body ou même une gigoteuse, choisissez des tissus respirants et qui n’irriteront pas la peau de votre bébé.

Comment faire dormir un bébé lorsqu’il fait une température de 30 °C ou plus ?

En période de canicule, les nuits sont très chaudes et les bébés peuvent avoir beaucoup de mal à s’endormir. Comme expliqué plus haut, coucher votre bébé avec son lange uniquement, sans habit. Si votre bébé peine à s’endormir, vous pouvez lui faire prendre un bain tiède juste avant de se coucher.

Quoi qu’il en soit, veillez à avoir un biberon d’eau à proximité, car si votre bébé pleure la nuit, c’est qu’il a sûrement soif. Enfin, si vous décidez de placer un ventilateur ou un rafraîchisseur d’air dans la chambre de votre tout-petit, ne le dirigez pas vers lui, car l’air propulsé peut boucher le nez de votre bébé et le courant d’air peut être désagréable au fur et à mesure.

Comment savoir si un bébé a froid ou chaud pendant la nuit ?

Il existe certains signes qui peuvent vous faire comprendre que votre bébé a trop chaud ou trop froid. Si vous touchez la nuque de votre bébé et que vous remarquez qu’elle est humide de transpiration, c’est que votre bébé a trop chaud. De même, s’il a les joues rouges et que son ventre est chaud, ce sont aussi des signes qui doivent vous alerter.

D’un autre côté, si votre enfant a le ventre froid, les lèvres bleues et la peau pâle, ne tardez pas à réagir, car votre bébé a trop froid.

Comment faire dormir un bébé lorsqu’il a de la fièvre ?

En dehors des fortes chaleurs de l’été, votre bébé peut aussi avoir trop chaud car il a de la fièvre. Malheureusement, cela peut arriver assez souvent. Si votre bébé a de la fièvre, en plus de l’emmener chez le pédiatre si celle-ci perdure, faites en sorte qu’il puisse dormir à une température de 19 °C au maximum et en lui faisant porter un simple body. N’hésitez pas à tamponner son front avec une serviette humide et faites-le boire pour éviter tous risques de déshydratation.

La chaleur est très difficile à supporter la journée et elle l’est encore plus la nuit. Si votre bébé a du mal à dormir, il va manquer de sommeil, ce qui est néfaste pour sa santé. Pour l’aider à mieux dormir l’été, faites en sorte que sa chambre ne surchauffe pas (en fermant les rideaux pendant la journée et en aérant tôt le matin, par exemple) et habillez-le très légèrement. Dans tous les cas, gardez toujours en tête que la chaleur peut être dangereuse pour un bébé. D’ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais une température trop élevée dans la chambre de votre bébé peut accroître les risques de mort subite du nourrisson.