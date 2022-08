2000€ de bagages perdus depuis des mois, erreurs en tous genres et zéro réponse claire pour une passagère de Brussels Airlines

Des vacances comme on les aime : un lieu magnifique des balades, des fous-rires et la mer saphir sous le soleil de Grèce. En juillet, Marianne B. part pour une semaine de yoga avec une amie. "Je me souviens, j'étais vraiment contente de partir et d'y aller avec Swiss Air et Brussels Airlines pour pouvoir enfin bénéficier d'un bagage en soute. Ma valise pesait 17kg". Alors la Bruxelloise ne se prive pas et embarque avec elle des vêtements de marques (APC, Isabelle Marant, Bellerose…) des bijoux, de belles sandales, bref, tout ce qu'elle aime porter pour ses seules vacances d'été.

Aéroport de nuit

Le 11 juillet au soir, les deux femmes arrivent à Zaventem plutôt fatiguées par le voyage qui les a amenées de leur petite île des Cyclades à Santorin puis Athènes avant de voler vers Bruxelles. Les bagages tournent mais il faut se rendre à l’évidence : les leurs ne sont pas sur le tapis. Deux autres passagers de l’avion sont dans ce cas. Après une déclaration auprès du service adéquat de l’aéroport, elles peuvent enfin rentrer, numéro de dossier en poche. Inquiètes mais confiantes : les bagages sont munis d’une étiquette de voyage et de l’autocollant d’enregistrement. Seul bémol : la valise de Marianne a reçu celui au nom de son amie, et vice-versa, ce qui a été signalé lors de la déclaration et que Marianne rappellera dans tous ses courriers.

Le 12 juillet, Marianne B. cherche à contacter le service clientèle de Brussels Airlines et doit se résoudre à ne pouvoir qu'envoyer un mail avec un numéro de "dossier" qu'on lui a attribué le soir, à l'aéroport. Elle parvient à joindre le service traçage des bagages qu'elle va appeler tous les jours pendant 15 jours… Au bout d'une semaine, la valise de son amie est localisée et lui est rendue. Celle de Marianne est toujours portée disparue. "Je passais parfois 1/2h au téléphone avant d'avoir quelqu'un du service tracing. A chaque appel, je devais raconter à nouveau ce qui s'était passé. Cela devenait pénible et même si je disais à mon interlocuteur que je ne le considérais pas comme responsable, je soulignais qu'il y avait un sacré problème au niveau de la communication et de l'efficacité ! Pas une seule personne n'a pu faire avancer mon dossier, m'expliquer ce qui avait pu se passer. J'entendais juste toujours les mêmes formules d'excuse".

Des formulaires inaccessibles et pas de réponses

Après 21 jours, sa valise est considérée comme perdue et une autre étape commence : elle doit décrire sa valise et lister tout ce qu'elle contenait. "Ce sont des formulaires PDF qu'il faut imprimer, remplir à la main, scanner et renvoyer. J'ai dû leur faire parvenir 4 fois je crois, avant que je ne reçoive une demande d'inventaire plus détaillé avec factures à envoyer à une autre adresse mail." Marianne B. s'exécute et reçoit une réponse arguant que l'adresse n'est plus valide et la renvoyant à une autre adresse mail… qui s'avère être à l'usage interne des employés du tracing. "Je devenais folle à devoir envoyer la liste de mes culottes qui m'était sans cesse retournée, sans aucune réponse du tracing. J'ai abandonné".

Des liens Erreur 403

Le 15 août, étonnement de Marianne B. : un certain Ken du service tracing lui envoie un simple mail pour savoir si elle a bien reçu sa valise, perdue le 11 juillet : les demandes de précision de la passagère lésée ne recevront aucune réponse. Le même jour, le service Clientèle se manifeste et s’excuse avec éloquence du désagrément qu’elle rencontre et lui enjoint à entrer dans la procédure de bagage perdu en remplissant un formulaire en ligne dont on lui envoie le lien… Qui ne fonctionne pas. : Error 403. Ce qui signifie que l'URL est valide mais que le client n'est pas pas autorisé à y accéder. bref, une erreur informatique... Une procédure qu'elle s'acharne depuis des jours à envoyer déjà au service tracing qui le lui a demandé...

Depuis le 15 août, elle écrit donc au Customer Service pour obtenir l'accès nécessaire. Sans plus aucune réponse. "Je n'ai pas envie de m'appesantir sur mon sort. En soi, ce n'est pas si grave, c'est du matériel. Mais la façon dont on traite mon cas, c'est du foutage de gu… : pas d'interlocuteur fiable, pas de liens corrects, aucun professionnalisme. J'ai payé mon billet 600 euros quand même. Et j'estime avoir perdu 2 000 euros d'affaires, sans compter la valeur sentimentale", déplore Marianne B. qui se dit qu'elle a bien passé une semaine complète à s'occuper activement de cette histoire. "J'avais confiance en Brussels Airlines mais plus jamais je ne voyagerai avec cette compagnie". Elle espère que sa valise est enterrée sous une pile de milliers de bagages perdus et qu'avec le temps, on la retrouvera, "peut-être dans 6 mois ?"

En attendant, son espoir d'être remboursée "tient à un lien en ligne qui ne fonctionne pas et à un service qui se fiche de mon cas et qui est un vrai désastre depuis 1 mois 1/2", s'indigne la passagère. Marianne a passé juillet et août avec ce souci dans un coin de la tête, "En fait, cela m'a pourri mon été". Contacté, le service clientèle ne nous a pas répondu. Erreur 403 ?